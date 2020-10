Elhatárolódik Bagdy Emőke a könyvdarálástól

A kollégiumban az üzemeltetés munkatársai – mivel erre utasította őket a vezetés – elkezdte kizárni a szobáikból a hallgatókat, de ezt megakadályozták.

– A kancellár lakhatásuktól fosztaná meg a kollégistákat, vidékieket és határon túliakat – fogalmazták meg aggályaikat az egyetemisták a Színház és Filmművészeti Egyetem Vas utcai épületénél pénteken, reagálva az egyetemfoglalókat távozásra felszólító Szarka Gábor kancellár utasítasaira. A hat órai sajtótájékoztatóval egy időben a kollégiumban az üzemeltetés munkatársai – mivel erre utasította őket a vezetés – elkezdte kizárni a szobáikból a hallgatókat, de ezt megakadályozták. Pénteken ugyanis Szarka Gábor kancellár és Novák Emil rektorhelyettes közös levélben közölte az egyetemi polgárokkal, hogy karbantartási és fertőtlenítési munkákra hivatkozva előrébb hozzák az őszi szünetet, ezért mindenkinek el kell hagynia az épületeket, így a kollégiumot is. A felszólításnak a hallgatók nem tettek eleget, a kancellár szerintük „a véleménynyilvánítás elhallgattatására” törekszik, a rendelkezésnek ezért ellenszegülnek, az őszi szünetet a hivatalos tanrend szerint tartják majd, bár az épületet nem hagyják el. A kollégisták – mivel a lakhatásukat veszítették volna – birtokvédelmi eljárást kezdeményeztek a józsefvárosi jegyzőnél.



Szarka ugyancsak pénteken az MTI-nek azt mondta , a szünet előrehozása azt is szolgálja, hogy mindenki, a hallgatók és oktatók, valamint a vezetés is lenyugodjon. Hozzátette, a cél, hogy „ebből a kicsit pszichotikus állapotból a hallgatók kimozogjanak, hazamenjenek, beszélgessenek a szüleikkel, egy kicsit nyugodjanak meg, és próbáljanak meg olyan döntést hozni, ami nem a saját intézményük elleni különböző lépésekre vonatkozik”. Azonban a hallgatók aligha fogadhatták jóhiszeműen szavait, mert pár nappal korábban maga a kancellár nyilatkozta az ATV-nek, hogy az „anarchia felszámolása” érdekében a lehető legtovább el fog menni. Ennek részeként zárakat cseréltek és termeket zártak be, illetve az internetszolgáltatást korlátozták az SZFE épületeiben. Az Ódry színpad lezárása és zárcseréje miatt a fórumokat is átszervezték, azokat a padlástérben tartják a hallgatók.