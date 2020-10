Településeket zártak el és utakat árasztottak el az áradó folyók Borsodban

Kásler Miklós arra kéri az intézményvezetőket, tekintsenek úgy az őszi szünetre, mintha egy egyhetes rendkívüli szünetet rendeltek volna el.

Fontos, hogy az iskolákban a szünet alatt kerüljön sor ismételten egy alapos nagytakarításra, fertőtlenítésre, az október hónapra a közelmúltban kiszállított fertőtlenítőszerek ezt a célt is szolgálják – olvasható abban a lapunk birtokába jutott levélben, amit a napokban Kásler Miklós emberi erőforrás minisztertől kaphattak kézhez az iskolaigazgatók. A levél arra nem tér ki, pontosan kiknek kell a fertőtlenítő nagytakarítást elvégezniük az október 23-ától november 1-jéig tartó őszi szünetben, de mivel több intézményben sincs megfelelő számú takarítószemélyzet, feltételezhető, hogy a pedagógusoknak is be kell segíteniük. Néhány helyen azonban extra segítséget is kaphatnak: azokban az iskolákban, ahol „visszatérő jelleggel kellett járványügyi intézkedéseket foganatosítani”, a Magyar Honvédséget is bevonják a munkába – ígéri a miniszter. Kásler Miklós jótanácsokkal is ellátta az intézmények dolgozóit. Felhívta a figyelmet arra, a fertőtlenítő takarítás hatását növeli, ha az épületek minél nagyobb részét vagy akár egészét lezárva tudják tartani. „Amennyiben az intézmény gyermekfelügyeletet biztosít, akkor is érdemes ezt az intézmény jól szeparálható részén biztosítani” – írta. Javasolta azt is, hogy közvetlenül vagy az osztályfőnökökön keresztül keressék meg a szülőket, gondviselőket, és kérjék meg őket, hogy a gyerekeket ne nagyon engedjék olyan helyekre, rendezvényekre, ahol zárt térben sokan vannak és a többi diákkal is minimalizálják a kapcsolatot, a szünetet lehetőleg a családjukkal töltsék el. Ugyanez vonatkozik a pedagógusokra is. „Érdemes lehet azt is jelezni, hogy az idősek védelme érdekében a nagyszülőkkel kizárólag egészséges állapotban, a védelmi intézkedések betartásával történjen személyes érintkezés” – olvasható a levélben, amelyben a miniszter arra is kéri az intézményvezetőket, használják az „őszi szünet adta lehetőségeket” úgy, mintha arra az egy hétre rendkívüli szünetet rendeltek volna el. Mindemellett Kásler Miklós az igazgatók és pedagógusok eddigi bátor és lelkiismeretes munkáját is megköszönte.