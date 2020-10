Karácsony: a települések népszavazásokat írhatnak ki az uniós források "helyes felhasználása" érdekében

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy véli, hogy súlyos bűnöket követünk el a lombikkal.

Veres András győri megyéspüspök nagyinterjút adott a Magyar Hírlapnak . A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) újraválasztott elnöke közölte, hogy teljesen ki kellene iktatni a lombikprogramot a gyakorlatból, és meggyőződése szerint nem kellene kötelezni az orvostanhallgatókat abortuszon való részvételre, ha keresztény hitük miatt nem szeretnének benne részt venni. Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzetet nem lehet másnak tekinteni, mint a lelkiismereten tett erőszaknak. Életvédelmi kérdésként megemlítette, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani a házasságon kívül fogant életekre, akiknek a születését nem kívánják.

– Ma nagy számban születnek gyermekek családon kívül is, nem szabad, hogy az abortusz azért legyen reális alternatíva, mert ezek az anyák nem kapnak helyzetüknek megfelelő segítséget – állapította meg.

Hozzátette, hogy sok gyermektelen házaspár szívesen örökbe fogadná ezeket a gyermekeket, és jó lenne ennek a gyakorlatát is megkönnyíteni.

– Elindult ugyan egy változás, de virágzik a számomra még mindig nagyon fájdalmas lombikprogram. Ezt teljesen ki kéne iktatni a gyakorlatból, súlyos bűnöket követünk el vele! Az emberi élet továbbadása nem technológia kérdése, hanem két ember, egy férfi és egy nő szeretetkapcsolatát feltételezi, nagyon komoly lelki vonatkozásokkal a háttérben. Vannak a keresztény hit alapján is támogatható gyakorlatok, amelyek bizonyítottan hatékonyak – és nem jár velük a megfogant életek elpusztítása, mint a lombikprogrammal – mondta a püspök.

Terveiről elmondta, hogy örülne, ha a következő években az életvédelem területén sikerülne egy nagyot előrelépni, és létrejönnének azok az intézetek, ahol a keresztény erkölcsi törvények szerint eljárva segítenék a rászoruló házaspárokat abban, hogy szülőkké válhassanak.

– Továbbá nagyon örülnék annak is, ha létrejönne legalább egy olyan katolikus kórház, ahol van szülészeti osztály, ahol nem végeznek soha abortuszt – jegyezte meg.

Veres András emellett remél egy társadalmi megújulást, erősödő szolidaritást a most uralkodó – és a médiában, filmeken keresztül is folyamatosan sulykolt – individualizmussal szemben. Szeretné azt is, hogy minden keresztény család több gyermeket vállaljon, mert ezzel vallásos jelenlétük láthatóvá válna az egész társadalomban. A megyéspüspök közölte, hogy nem zárják be a templomokat a járvány második hullámában, és lebeszélni sem szeretnének senkit arról, hogy templomba, közösségi liturgiákra menjen.

– Látjuk azt utólag, hogy a korábban templomba járók tíz százaléka mostanra tartósan távol maradt, és ez fájdalommal tölt el bennünket. Nem véletlen, hogy az Istentiszteleti Kongregáció is kiadott nemrégen egy buzdítást, hogy ahol csak lehet, igyekezzenek mielőbb fölszámolni a rendkívüli helyzetet – mondta.

Veres András ezt azzal magyarázta, hogy a médiában sugárzott liturgia csak látszat, tud érzelmeket ébreszteni, de nem hasonlítható ahhoz, mint amikor szentségekhez tudunk járulni, ezt a placebohatást pedig jó volna elkerülni.