Gyermekorvosok: az ellátási rendszert veszélyezteti a kormány átalakítási terve

Politikai bosszúnak látja Józsefváros forrásainak elvonását a polgármester. Pikó András szerint a kerület magára maradt a járvány elleni küzdelemben.

Most azonban nem ez történt: Kocsis a körzet országgyűlési képviselőjeként is megszavazta, hogy különböző forrásokból 1,25 milliárdot vonjanak el a kerülettől , és 400 millió forintot Ferencvárostól, mely részben még Kocsis körzetébe tartozik.

„Emiatt nem tudunk felújítani 100 bérlakást, ezért ennyivel kevesebbet tudunk megpályáztatni. Az óvodáinkra sem tudunk 200 millió forintot elkölteni, a saját költségvetésünkben erre nincs pénz.” - mondta Pikó. A polgármester szerint az igazán dühítő, hogy a kerület megkopasztását koronavírus-járvány elleni védekezés költségeihez való hozzájárulással indokolták, miközben éppen a veszélyhelyzet idején 1,3 milliárd forintot juttattak annak a kézilabda-szövetségnek, aminek a kerület országgyűlési képviselője, Kocsis Máté a vezetője. (A Magyar Hang cikkében eredetileg 1,6 milliárdos támogatást említettek, de a tényleges összeg 1,38 milliárd forint volt - a szerk.)

A polgármester beszámolója szerint bár a kerületet 13 milliárdos tartalékkal vette át, ebből csak 200 millió forint számított felhasználható általános tartaléknak. „Hatmilliárd forint le volt kötve különböző európai uniós programokra önrész címen, 2,2 milliárd a káptalanfüredi beruházásnak az állami támogatása volt (a régóta készülő önkormányzati gyerektáboré – a szerk.) Aztán volt még 600 millió forintunk, amit nem lehet felhasználni, csak parkolásfejlesztési célra. A fennmaradó összeg folyamatosan csökkent, hiszen ez a folyószámlán lévő összeg a 2020-as költségvetési évre vállalt feladatokra szolgált fedezetül. Vagyis a 200 milliós általános tartalékon felül minden forint mögé oda tudtam rakni egy olyan kötelezettségvállalást, amely meghatározta, mire lehet felhasználni” - magyarázta Pikó.

A járvánnyal kapcsolatban elmondta, a kormány nem csak a kerület forrásait vonta el, de a védekezéshez szükséges alapvető információkat sem közlik velük. „Az első hullám idején kaptunk tájékoztatást, megadták a fertőzöttek listáját is, a mi feladatunk volt, hogy minden karanténossal felvegyük a kapcsolatot. Most nem kapunk listát. Egyet tudunk tenni: a zöld számra bejelentkező karanténosoknak, akik segítséget kérnek, azoknak – saját döntésünk alapján, a saját forrásainkból – az ellátását természetesen megoldjuk.” Hozzátette, az önkormányzatnak egyébként ellátási kötelezettsége sem lenne, hiszen nincs rendkívüli veszélyhelyzet, mert a kormány nem rendelte el.

Újságírói kérdésre Pikó azt is elmondta, hogy nem tesz jogi lépéseket a Magyar Nemzet tényeket elferdítő cikke miatt , melyben – egy szövegkörnyezetből kiragadott mondatot idézve és félremagyarázva – azzal vádolták, hogy apjával szeretne felújíttatni kerületi bérlakásokat. Pikó egyébként egy hasonlatot felhozva pont arról beszélt, hogy nem normális dolog rokoni kapcsolatok alapján munkákat adni, édesapja pedig már elhunyt. „Ha egy újságíró olyan komoly szövegértési problémával küzd, hogy egy hasonlaton alapuló példabeszédet szó szerint ért és ír le, az nem újságíró. Akkor sem újságíró az illető, ha nem gondolja végig, hogy egy antikorrupciós stratégia vitájában életszerű-e, hogy a polgármester a miniszterelnök édesapjának korrupt állami beszállítói gyakorlatához hasonló korrupt gyakorlatot akar alkalmazni a kerületében úgy, hogy ráadásul mindezt a nyilvánossággal is közli. Ha mindezek után meg sem kérdez, hogy tisztán lásson, akkor nem csak nem újságíró, de nem is tisztességes ember. Özvegy édesanyámat nagyon megviselte az ügy, sokan hívták fel felháborodva. Rá tekintettel ebben az esetben nem fogok perelni, mert a minimális esélyt sem akarom megadni a fideszes médiának, hogy még egyszer meggyalázzák apám emlékét.” - indokolta Pikó, miért nem vesz jogi úton elégtételt a rágalmazás miatt. Az interjút teljes terjedelmében, további érdekes részletekkel ide kattintva olvashatják el.