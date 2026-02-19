A rendőrök hétfőn érték tetten a doktornőt, munkatársát és egy vesztegető anyát, akiket őrizetbe vettek.
Érthetetlen, hogy a kórház miért nem tájékoztatta a bakteriális fertőzésről az anyát, így csak találgattak a gyerekorvossal, mi lehet a baj. Az intézmény elzárkózott a nyilatkozattól, és azt állítják, hozzájuk az esetről nem érkezett panasz.
Az oltóanyagokat kiöntötte, csomagolásukat a kukába dobta.
A 68 éves moszkvai gyermekorvost egyik betegének anyja jelentette fel, azt állítva, hogy a nő negatív színben tüntette fel kisfia apját, aki az ukrán fronton halt meg.
Csaknem ötezer körzetből nagyjából 650-ben helyettesként dolgozik a védőnő, miközben sok helyen gyermekorvos sincs – tudta meg a Népszava.
Egyikük nyugdíjba megy, míg munkatársa szülés miatt nem tudja majd ellátni a feladatot. Ennek hatására egy másik gyermekorvos is közölte, hogy október 31-vel felmondja a feladatellátási szerződését.
A vádlott nem adta be a kötelező védőoltásokat egy gyermeknek, mégis igazolta azokat.
Ha újra elkezdenek a gyerekek közösségbe járni, megint elég lesz tíz nap, és újra nagyon sok fertőzöttet fognak regisztrálni - véli Póta György a Házi Gyermekorvosok Egyesületének volt elnöke.
Idővel a gyermekorvosi rendszer is megszűnhet, ha a szakemberek munkáját egészségügyi teamek veszik át - figyelmeztet a szakmai egyesület vezetője.
Többen karanténbe kerültek a fertőzött munkatárs miatt, a gyermekorvos viszont két negatív teszttel dolgozhat tovább.
Srí Lanka után ma már Görögországba szervez nehezen kezelhető gyermekek számára élményterápiás utazásokat Vaskuti Pál klinikai gyermek-szakpszichológus, gyermekvédelmi szakember, egykori vállalkozó. Célja, hogy a kezelhetetlen gyermekeket „visszaadja” a családjuknak.
Verseny közben esett össze egy résztvevő fővárosban megrendezett maratoni futáson: az életét köszönhette annak, hogy egy orvos is a közelben futott. Szemtanúk szerint a mentőre több mint 20 percet kellett várni - az Országos Mentőszolgálat ezt másként látta.
A korábbiaknál elterjedtebb és "durvább lefolyású" megbetegedésekkel járó influenzajárványra kell számítani az idén - közölte a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke.
A gyermekorvoslást érintő pozitív intézkedések ellenére ma még négyszáznál is több házi gyerekorvos hiányzik az alapellátásból - nyilatkozta a Magyar Időknek Velkey György.
Gyermekkori asztmával, allergiával, laktózérzékenységgel, cukorbetegséggel, de akár egyszerű has- vagy gyakori lábfájással kapcsolatban kérdéseiket is feltehetik május 11-én, vasárnap a Semmelweis Egyetem I. számú (Bókay) Gyermekgyógyászati Klinikáján. A nyílt napon megtudhatják azt is, hogy mit kell tenni, ha a csecsemő vagy kisgyerek elájul vagy fulladozni kezd.
Két közös kisgyermekük mindennapi gondozását, élelmezését, tisztán tartását hanyagolta el súlyosan az a gyöngyössolymosi pár, akik ellen most vádat emeltek. A gyermekvédelmi törvény március 15-től hatályos módosítása a gyermekbántalmazást bejelentő adatait zártan kezeli, így senkinek nem kell tartani az érintettek „bosszújától”.