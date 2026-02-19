Megszólalt az édesanya, akinek nyolchónapos kislánya fertőzést kapott el a székesfehérvári kórházban

Érthetetlen, hogy a kórház miért nem tájékoztatta a bakteriális fertőzésről az anyát, így csak találgattak a gyerekorvossal, mi lehet a baj. Az intézmény elzárkózott a nyilatkozattól, és azt állítják, hozzájuk az esetről nem érkezett panasz.