Az összes világsztár pályára lép a Fradi ellen készülő Barcelonában

Hiába a hétvégi El Clásico, komolyan veszik a magyar bajnokot.

Ronald Koeman, az FC Barcelona vezetőedzője szerint csapatának nyugodtan kell futballoznia a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-nyitányon - írja az MTI. A holland szakember a mérkőzést megelőző hétfői online sajtótájékoztatóján az állami hírügynökség szerint arról beszélt, fontos hét ez az együttes életében, hiszen a legrangosabb európai kupasorozat rajtja mellett a hétvégén a Real Madrid elleni El Clásico következik. Hozzátette, ahhoz, hogy a rangadón sikeresek legyenek, elengedhetetlen, hogy a BL-ben jól rajtoljanak. Az MTI kérdésére a Barca korábbi legendás védője elmondta,



egyáltalán nem gondolják, hogy könnyű dolguk lenne a magyar bajnokcsapat ellen, komoly fizikai csatára számít. Senkit sem akar pihenteti a szombati szuperrangadó előtt, hiszen most nem az, hanem a Ferencváros elleni összecsapás a fontos.

Ronald Koeman figyeli csapatát a hétvégi, Getafe elleni bajnokin. Fotó: BURAK AKBULUT / 2020 Anadolu Agency

Ronald Koeman - akinek testvére Erwin, korábban magyar szövetségi kapitány volt - megjegyezte,

a BL csoportkörében már nincsenek gyenge csapatok, de nekik a saját játékukra kell koncentrálniuk.

Koeman szerint egy vereségre a legjobb gyógyír a győzelem (a Barcelona a hétvégén nagy meglepetésre 1-0-ra kikapott a Getafe vendégeként), de hazai pályán amúgy is minden körülmények között csakis a győzelem számít elfogadható eredménynek. A tréner kiemelte, a játékosok keményen dolgoznak, jó a hangulat a csapatnál és bízik benne, hogy hamarosan mindenkinek sikerül elsajátítani az új rendszert. Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője 18.40 órakor tart sajtótájékoztatón a Camp Nou Stadionban.

Megérkeztek a magyarok

A zöld-fehérek két és félórás repülőút után gurultak be barcelonai szálláshelyükre hétfőn délután. Az I. János Károlyról elnevezett hotelben laknak, ahol az El Clásicók előtt az FC Barcelona ősi riválisa, a Real Madrid is meg szokott szállni. Ez a szálloda néhány percre van a stadiontól. Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa az MTI-nek elmondta, nem sok idő volt külön felkészülnie erre a találkozóra, de természetesen átvettek olyan szituációkat, amelyekkel gyakran szembekerülhet majd a mérkőzésen. "Nagyon sok mélységi passzal próbálkoznak a védővonal mögé, laposan és belöbbölve is, amikor pedig lemennek a szélre, akkor sem feltétlenül a beadást részesítik előnyben, hiszen nincsenek magas, erős csatáraik" - nyilatkozta a válogatott a hálóőr, aki hozzátette, természetesen az ellenfélnél több olyan futballista is van, akire nem is lehet felkészülni. Lovrencsics Gergő arról beszélt, hogy minden játékos nagyon várja már a hétfői edzést és a keddi mérkőzést is. Hozzátette, minden csapatban, ahol eddig játszott, az volt az álma, hogy egyszer a Bajnokok Ligájában szerepeljen, az pedig, hogy ezt a Ferencvárossal érte el magyar futballistaként, óriási dolog.