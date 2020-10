Krumpliátadás lett az Orbán-Jakab csörte vége a Parlamentben (videó)

Polt Péter egyik bizalmasát ítélkezési gyakorlat nélkül tette meg főbírónak a Fidesz.

Az ellenzéki frakciók távollétében, titkos szavazással, 135 igen, 26 nem szavazattal választotta meg a parlament fideszes többsége az új főbírót. Varga Zs. Andrásnak ezt követően csak a kormánypárti frakcióvezetők gratuláltak. Egyedül a miniszterelnök tartotta be a járványügyi szabályokat és könyökérintéssel fejezte ki elismerését. Mindenki más - Kövér László vagy éppen Semjén Zsolt - kezet nyújtott.



Mint a Népszava is beszámolt róla , Varga Zs. András előmenetele lényegében Polt Péterhez köthető és úgy lett belőle főbíró, hogy nincsen ítélkezési gyakorlata. Fleck Zoltán jogszociológus szerint a NER régi kipróbált káderéről van szó. Kinevezését az Országos Bírósági Tanács (OBT) is elutasította. Varga Zs. András kinevezése 9 évre szól. A posztot most Darák Péter tölti be, aki 2021. január 1-éig van hivatalában. Noha a Kúria új elnökének megválasztása a legfontosabb hétfői napirendi pont, ugyanakkor több más lényeges kérdésben is döntött a fideszes többség.