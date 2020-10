Vitézy: Novemberben leállhat a Bubi működése

Nagy fölénnyel, a voksok 64,4 százalékával Balassa Dánielt, a júliusban lemondott faluvezető, Balassa Balázs fiát választották vasárnap polgármesterükké a szigligetiek. A Balaton északi parti településén azután kellett időközi választást kiírni, hogy országos visszhangot kiváltva a nyár közepén váratlanul feloszlatta magát a képviselő-testület. Balassa Balázs hivatalosan nem indokolta a lemondásukat, ám utalt rá, hogy bizonyos vállalkozókkal, befektetőkkel szemben azt érzi, védtelenek, s úgy látja, ezeket a folyamatokat településvezetőként már nem tudja megállítani. Lapunkban korábban megírtuk, információink szerint a várberuházás kapcsán adódtak nézeteltérések a fejlesztési pályázatot kiíró állammal, emellett megjelentek befektetői körök, amelyek más tóparti településeken is gigaberuházásokat indítottak. A lemondott polgármester korábban elzárkózott, hogy beszéljen távozása okairól. A most megválasztott fia, Balassa Dániel viszont megerősítette, a várral kapcsolatos viták és bizonyos telekvásárlási folyamatok miatt szánta el magát a figyelemfelkeltő lemondásra a korábbi faluvezetés. Igaz, konkrétan ő sem nevezte be meg a rejtélyes befektetői kört, amely ellen védtelennek érezte magát a korábbi faluvezetés: – Konkrét tervekről még nem esett szó, de a folyamatok arra utaltak, Szigligeten is hasonló beruházásokat valósítanának meg egyesek, mint amilyeneket az elmúlt években Balaton-szerte látni – jegyezte meg, ugyanakkor hozzátette: – A kiemelt médiafigyelem rengeteget segített, hiszen a vár ügyében sikerült megegyezni, magas helyről kaptunk ígéretet arra, hogy hosszú távon a település kezelésében marad, ami a költségvetésünk szempontjából rendkívül fontos, a befektetői körök pedig visszakoztak. A lakosság is, a nyaralók is összezártak, vagyis az előző lemondás vezetése elérte a célját, Szigliget megmaradhat olyan falunak, ahol kiemelt figyelmet kap a turizmus, de mégis élhető.

Bár a polgármester nem mondta, a faluban azt is beszélték, hogy az országos sajtóvisszhang mellett sokat számított az is: a településhez vállalkozások révén is kötődő, befolyásos emberek lobbiztak azért, hogy megóvják Szigligetet a monstre beruházásoktól. Arról, hogy a faluvezetés lemondása nyomán valóban megmozdult a lakosság nem csak az árult el sokat, hogy heten indultak a polgármesteri székért, hanem az is: 834 választóból 546-an szavaztak, vagyis magas, 65,4 százalékos volt a részvételi arány, tíz százalékkal nagyobb, mint egy éve.