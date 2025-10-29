Az eddigi szolgáltatóval kötött szerződés december 23-án lejár, a közbeszerzési eljárás pedig csúszásban van.
Szerinte a BKK szembemegy az európai trenddel és a városvezetői szándékokkal is.
A Budapesten üzemeltetett közbringarendszer nevének mozaikszava, a Bubi lett a tavalyi év szava a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi) munkatársai és szakmai partnerei véleménye alapján - közölte Minya Károly nyelvész szombaton este a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Széphalmon.
Elkezdte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Mol Bubi közösségi kerékpárkölcsönző rendszer hálózatának bővítését: tavasszal összesen 22 új dokkoló állomást helyeznek el Budapesten.
Megpróbáltak ellopni egy rosszul dokkolt kerékpárt kedden éjjel a Corvin-negyednél található Bubi gyűjtőállomásról. A biciklitolvaj nem jutott messzire, a műholdas jeladónak köszönhetően, a rendőrök gyorsan megtalálták.
A főváros ajánlott és kiépített kerékpárútvonalait, valamint az összes közbicikli-kölcsönzési pontot megmutatja a Cartographia új, ingyenes, kisalakú papírtérképe.
Véget ért a próbaüzem, hétfőn elindul a fővárosi közbringarendszer, a Mol BuBi (Budapest Bicikli) - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
Újabb két héttel hosszabbítják meg a fővárosi közbringarendszer tesztüzemét - derült ki a tesztelésben résztvevőknek küldött e-mailből. A július 17-én, további ezer önkéntes tesztelő bevonásával kezdődött, majd augusztus elején két héttel meghosszabbított nyilvános próbaüzem a hétvégén lejár, a hibák javítása miatt azonban augusztus 31-ig a tesztelést újból kitolják.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) újabb ezer tesztelővel bővíti és két héttel meghosszabbítja a MOL Bubi nyilvános próbaüzemét.
Alig egy hete indult el a fővárosi közbringarendszer éles tesztelése, az önkéntes tesztelők máris több hibáról számoltak be: nem működött a dokkoló, nem működött a váltó, nem lehetett tesztelni a fizetéssel kapcsolatos funkciókat.
Alig két órával a kihirdetés után betelt az az ezer tesztelői hely, amelyet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hirdetett meg a Mol BuBi (Budapest Bicikli) közösségi kerékpáros rendszer nyilvános próbaüzemére - közölte a BKK a Facebook-oldalán hétfőn délután.
Elindította a Mol BuBi (Budapest Bicikli) közösségi kerékpáros rendszer nyilvános próbaüzemét a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), amelyhez tesztelőket keresnek.
Lassan tragikomédiába fullad a budapesti közbringarendszer, a Bubi története. A rendszert az eredeti tervek szerint április 7-én kellett volna átadni. Kiépültek a dokkolóállomások, helyükre kerültek a napelemek és a kerékpártok, amelyek azóta is állnak - az átadás hónapról hónapra csúszik, s ma már senki nem tud vagy akar válaszolni arra: mikortól bizicklizhetnek az érdeklődők a Bubival.
Nem válaszolt a BKK a Világgazdaság azon kérdésére, hogy pontosan mikor indulhat az először áprilisra, majd júliusra halasztott közösségi bérbicikli-rendszer, a Bubi.
Mégsem indulhat el júliustól a Bubi, Budapest közösségi kerékpár rendszere, sőt, a teljes nyári szezont, így a turisztikailag legfontosabb időszakot lekési az átadása - ez derül ki abból a saláta-előterjesztésből, amelyet három főpolgármester-helyettes a héten nyújtott be a fővárosi közgyűlésnek. Ebben megállapítják, hogy az eredeti, április 7-i véghatáridő "nem volt tartható", és a már a javított szoftver tesztelése miatt további hónapok szükségesek. Az átadás legújabb határidejét így augusztus 31-ére kéri a BKK.
Nem kellene lábbal hajtható mozgó reklámhordozókon népszerűsíteni a BuBi-t, ha a kerékpárszezonban átadták volna a bérbicikliket - írja közleményében az MSZP.
Hosszas átadási huzavona után végre ismét van remény: néhány héten belül elindulhat a Bubi, Budapest közösségi kerékpár rendszere. A korábbi tesztek nem hoztak túl jó eredményt, a rendszert fejlesztő T-Systems hónapok óta napi 1,8 milliós kötbért fizet; az első "tömeges" próbaüzem jelenleg is tart.
A budapesti bérkerékpár-rendszer, a Bubi üzemeltetéséről szóló szerződés felmondását fontolgatja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) - értesült az Index.
A fővárosi közbringarendszer átadása azért csúszik, mert a rendszer "komplexitása miatt" az egyedi szoftver fejlesztését és tesztelését később tudják csak lezárni - derült ki a BKK és a rendszert kiépítő T-Systems Magyarország keddi, az MTI-nek eljuttatott közleményéből.
Továbbra sem használhatjuk a főváros közösségi biciklirendszerét, a Bubit, annak ellenére, hogy a BKK április végére - majd május elejére - ígérte annak átadását. A próbaüzem egy kissé elhúzódik, a BKK munkatársai még mindig belső próbaüzemben tesztelik a rendszert - tájékoztatta lapunkat a Budapesti Közlekedési Központ sajtókommunikációs irodája.
A szoftverhibák javítása után indulhat el Budapesten a közösségi kerékpáros rendszer, a MOL BuBi (Budapest Bicikli) - közölte konkrét időpont megjelölése nélkül a Budapesti Közlekedési Központ pénteken az MTI-vel.
A BKK reményei szerint április utolsó napjaiban elindulhat a budapesti közösségi biciklis közlekedés, a Bubi (Budapest bicikli), amely Európa legdrágább közbringarendszere lehet. Maga a kezdeményezés kitűnő és támogatandó, az infrastrukturális nehézségek és az európai viszonylatban is rendkívül magas díjszabás azonban árnyékot vethet a projekt sikerességére.