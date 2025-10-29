Őszig már nem lesz Bubi

Mégsem indulhat el júliustól a Bubi, Budapest közösségi kerékpár rendszere, sőt, a teljes nyári szezont, így a turisztikailag legfontosabb időszakot lekési az átadása - ez derül ki abból a saláta-előterjesztésből, amelyet három főpolgármester-helyettes a héten nyújtott be a fővárosi közgyűlésnek. Ebben megállapítják, hogy az eredeti, április 7-i véghatáridő "nem volt tartható", és a már a javított szoftver tesztelése miatt további hónapok szükségesek. Az átadás legújabb határidejét így augusztus 31-ére kéri a BKK.