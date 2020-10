Bayer Zsolt több mint 300 millióból rendezhet tévéfilmet

Közép- és Kelet-Európa elsőszámú nemzetközi kortárs képzőművészeti vására érkezik Budapestre.

Tizedszer nyílik meg Közép- és Kelet-Európa elsőszámú nemzetközi kortárs képzőművészeti vására, az Art Market Budapest október 22 és 25 között. A művészeti seregszemle idén a régió és főként Magyarország kortárs képzőművészetét középpontba helyező művészeti válogatással várja a látogatókat a Millenáris kiállítótereiben és parkjában. A szervezők kiemelt célja a járvány hatására kritikus helyzetbe került hazai művészeti közeg támogatása, és hogy felhívják a zömében magyarországi látogatók figyelmét a nemzetközi színvonalon tevékenykedő hazai sztárokra.



A rendezvényen a piacon már bevezetett művészek mellett a fiatalabb alkotói generáció is bemutatkozik képzőművészeti egyetemek válogatásaival, a Derkovits Ösztöndíjasok bemutató kiállításával és a Fiatal Fotóművészek Szövetségének részvételével. Különleges szakmai csemege lesz a Kortárs Galériák Egyesülete által létrehozott központi kiállítási stand, ahol az egyesülethez tartozó galériák egy csoportja egyfajta „best of” összeállítással készül. A hazai választékot erősíti a fotóművészeti anyag is: bár a vásár fotószekcióját ezúttal nem önálló csarnokban rendezik meg, a hazai fotóművészet legjavát kiállítási standokon és az online térben is megtekintheti a közönség. Mivel idén a külföldi kiállítók egy része távolmaradásra kényszerül, digitális platformot is létrehoznak: az Art Market Budapest Virtual határokon átívelve kapcsolja össze a kiállítókat a műgyűjtők és művészetfogyasztók nemzetközi hálózatával. A vásár kísérőeseményeként minden évben egy kiemelt téma köré rendezve jön létre művészeti program: 2020-ban az egykori szocialista blokk alkotói és művészeti szakemberek bevonásával 30 (thirty) FREE elnevezéssel a rendszerváltásról emlékeznek meg. Látható lesz a Kodály köröndön már bemutatott tárlat, a képző- és fotóművészek munkáit felvonultató Standby, és a Millenáris parkjában tekinthetjük meg a fenntarthatóság szellemiségében létrejött „collabyrinth” művészeti installációkból álló csoportos köztéri kiállítást. Valamint a rendezvény része a BE.MORE.CONTEMPORARY című kiállítás is, amelynek keretében októberben a JCDecaux hirdetési felületein kortárs műalkotásokról készült fotók jelennek meg: mások mellett Makai Mira Dalma, Botos Péter, Bukta Imre, Pintér Dia, Horváth Ádám, Hencze Tamás és Robitz Anikó munkáival Budapest központi terein találkozhatunk.