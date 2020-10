Éjszakai kijárási tilalom lép hatályba Lombardiában és Campaniában

A számítások szerint szigorítás nélkül október végére a tartományi kórházakban kezeltek száma eléri a négyezret, és hatszázan lesznek intenzív osztályon.

Giuseppe Sala milánói polgármester bejelentette, hogy a koronavírus-járvány kritikus helyzete miatt csütörtöktől kijárási tilalom lép életbe a tízmilliós Lombardia régióban este tizenegy órától reggel ötig, az intézkedés egyelőre a következő három hétre érvényes. Más olasz tartományokban is szigorításra készülnek, Campaniában péntektől érvényes a kijárási tilalom. Giuseppe Sala videoüzenetben hangoztatta, hogy ismét elérkezett a pillanat, amikor pragmatikusan kell fellépni a járványgörbe emelkedése miatt. Az 1,3 millió lakosú Milánó polgármestere kritikusnak nevezte a fertőzés terjedésének ütemét. Az éjszakai tilalom részleteit szerdán közlik az önkormányzatok és a prefektúrák egyeztetése alapján.

A tartomány területén szombaton és vasárnap be akarják zárni a kereskedelmi központokat, kivéve az élelmiszert áruló üzletláncokat. A tízmillió lakosú Lombardia volt az első jelentős gócpont Európában, ahol a járvány február 20-ától terjedni kezdett. Eddig 127 ezren betegedtek meg. Az utóbbi egy hét alatt megközelítette a háromezret a naponta kiszűrt új fertőzöttek száma.

A milánói kórházak telítettségét már vasárnap kritikusnak nevezte Walter Bergamaschi, a helyi közegészségügyi hivatal vezetője, miután az egy nap alatt elvégzett tesztek és a kiszűrt fertőzöttek aránya megközelítette a tíz százalékot.

A következő napokban megnyitják a tavasszal a milánói vásártéren kialakított járványkórházat. Szakértők szerint Milánó városa kiemelt járványbetegnek számít népsűrűség és az emberek közötti kapcsolatok gyakorisága miatt. A számítások szerint szigorítás nélkül október végére a tartományi kórházakban kezeltek száma eléri a négyezret, és hatszázan lesznek intenzív osztályon. Az olasz kormány október 13-án, majd vasárnap este jelentett be korlátozásokat , de az esetleges további szigorítást a tartományokra bízta a helyi járványgörbe alakulása szerint. Az ötmilliós Campania tartomány elérte a napi kétezer kiszűrt beteget, és szintén kedden be is jelentette a kijárási korlátozás bevezetését. Veneto kormányzója új egészségügyi intézkedéseket rendelt el a gyorstesztek számának növelésével. A koronavírusjárvány miatt Észak-Olaszországban, Spanyolországban és Közép-Európában haltak meg a legtöbben az elmúlt évek átlagos halálozási statisztikáihoz képest . A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem kedd délutáni adatai szerint 423 578 esetben diagnosztizálták a koronavírust Olaszországban, és 36 616 ember halt meg a COVID-19 következtében.