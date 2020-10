Beléptek a Rubiconba

Tavaly az 1,3 millió vakcina 50-75 százaléka fogyott el. Idén is ennyi oltóanyag van, csakhogy az érdeklődés többszöröse a szokásosnak.

Két és fél, háromszor annyian érdeklődtek a múlt héten influenza-elleni védőoltás iránt, mint a tavalyi szezon csúcsán – derül ki az emberek érdeklődését dokumentáló Google archívumból. A keresési adatokból az is jól látható, hogy az idei szezonban körülbelül akkor ugrott meg a vakcina iránt az érdeklődés, amikor Orbán Viktor szeptember 11-én először beszélt arról, hogy az jó és idén mindenki térítésmentesen megkaphatja. A lapunk által megkérdezett háziorvosok is megerősítették: jóval nagyobb az érdeklődés, mint az elmúlt években. Az már most tudható, hogy ingyen mindenkinek – ahogyan azt a miniszterelnök ígérte – nem jut majd az oltóanyagból. A magyar kormány 23 éve minden évben – idén is – itthon legyártat 1,3 millió adag influenza elleni vakcinát, amit térítésmentesen tesz hozzáférhetővé a rizikócsoportokba tartozóknak a háziorvosoknál. Egyedül a 2009-es év volt kivételes, amikor 2,3 millió embert oltottak a madárinfluenza ellen is. Se azelőtt, se azután nem volt ennyire kapós a háziorvosi rendelőkben az influenza-elleni vakcina, átlagosan az állam által biztosított mennyiségnek az 50-75 százaléka fogyott el egy-egy szezonban. Például tavaly a készítmények alig felét használták el. Most viszont – ha Google-érdeklődés hűen tükrözi az oltási szándék növekedését –, hiány lehet majd a hazai gyártású 3Fluart alapvakcinából is. Sőt kevésnek bizonyulhat az a 100 ezer adag Vaxigrip Tetra vakcina is, amit a kormánynak most sikerült közvetlenül a gyártótól megvásárolnia. Ez eddig recept és térítés ellenében a gyógyszertárakban volt megvásárolható. Ez annyiban más, mint a hazai influenza-elleni vakcina, hogy míg előbbi 3, addig a Sanofi készítménye négy influenza törzs ellen nyújt védelmet. Továbbá a Vaxigrip a 6 hónap és 3 év közötti korosztálynak is adható, ezzel szemben a hazai gyártású 3Fluart oltóanyaggal csak az ennél idősebbek olthatók. Különbség még, hogy hazai gyártású kizárólag izomba, míg a Vaxigrip bőr alá is szúrható. Ezzel kapcsolatban Keszthelyi Gyula tardi háziorvos arra figyelmeztetett, hogy a vérhígító terápiában részesülőknek az érvényes szakmai szabály szerint nem adható izomba injekció. Azaz az ilyen betegeknek is a Vaxigripre van szükségük, ők ezt eddig kiválthattak a patikákban. Most viszont a kormány eltüntette a patikákból Vaxigrip-et. Keszthelyi Gyula hozzátette: eddig a betegei számára elérhető volt a Vaxigrip Tetra, most viszont, miután a kormány az összes ilyen készítményt eltüntette a piacról ezek a betegek a 3Fluart oltással nem védhetők. Mint mondta, próbált kérni a járási központból, ám ott azt mondták ne is reménykedjen, mert nincs.



Ha mindenki kéri az oltást, ahogyan azt Orbán Viktor kormányfő ajánlotta kedden, amikor őt is beoltották – az esetről buzdító videót tett közzé a Facebook-oldalán–, akkor az állam által utólag lefoglalt százezer vakcina biztosan nem lesz elegendő a több mint 200 ezer három év alatti gyereknek.

Noha a lapunk által megkérdezett háziorvosok arról beszélnek, hogy fokozottabb az érdeklődés mint bármikor korábban a vakcina iránt, pontos adatot nem tudnak mondani. Az állam által térítésmentesen biztosított magyar oltóanyagot ezekben a napokban szállították ki a praxisokba. Míg tavaly 300-at idén már csak 200 darab influenza-elleni vakcinát kapott Komáromi Zoltán budai háziorvos. Azt mondja: minden szezonban több részletben érkezik az oltóanyag és nála el szokott fogyni. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke is egyelőre csak a szokásos néhány darab Vaxigripet kapta. Ezt a vakcinát javasolta parxisához tartozó idősebb gyerekeknek is. Arra a kérdésre, hogy mit tud, miként osztják el majd a patikákból kivont készítményt, azt felelte: azt ő is szeretné tudni, de erről semmilyen információt nem kaptak. Lapunk megkérdezte a Nemzeti Népegészségügyi Központot, az Operatív Törzset is arról, hogy Magyarországon összesen mennyi influenza elleni vakcinát tudnak a lakosság rendelkezésre bocsátani. Kíváncsiak voltunk arra is: ha várható volt, hogy nagyobb lesz az igény az oltásra, akkor miért nem rendeltek többet? Ha Németországnak sikerült az eredeti 20 milliós vakcina mennyiséghez további hatmilliót vásárolnia, Magyarországnak miért nem? Mi történik akkor, ha a rendelkezésre álló készlet elfogy, de még lesz igény további oltásokra? Hogyan osztják el a 100 ezer darab Vaxigrip-et a praxisok között? Kérdéseinkre lapzártánkig nem kaptunk választ, mint ahogyan arra sem a miniszterelnök szóvivőjétől, Havasi Bertalantól, hogy Orbán Viktort melyik vakcinával oltották be kedden.