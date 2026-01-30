Közelkép - Mi is az a Dzsihád?

„A dzsihád a legátfogóbb értelemben az egyistenhit terjesztéséért kifejtett erőfeszítés… A dzsihád végső célja a szent vallási törvény érvényesítése és az igaz hit egyeduralkodóvá tétele. Mint háború a dzsihád egyfajta szankció a hitetlenség, vagyis azok ellen, akik elutasítják az iszlám hívó szavát.”