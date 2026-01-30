Van egy ünnep, amikor kicsit más bőrébe bújhatunk, ha szeretnénk. Bár a farsangi hagyományok rengeteget változtak az elmúlt évszázadokban, egyvalami örök: a tavaszvárás.
Újabb kormányközeli intézet született, amely szövetségre lépett a legnagyobb történelmi népszerűsítő folyóirattal. Megnéztük, mi folyik a háttérben.
Az új magyar történetkutató intézet célja „a színvonalas történelmi ismeretterjesztés, mégpedig annak is speciális szegmense: Trianon századik évfordulója kapcsán a Trianonhoz vezető út."
„A dzsihád a legátfogóbb értelemben az egyistenhit terjesztéséért kifejtett erőfeszítés… A dzsihád végső célja a szent vallási törvény érvényesítése és az igaz hit egyeduralkodóvá tétele. Mint háború a dzsihád egyfajta szankció a hitetlenség, vagyis azok ellen, akik elutasítják az iszlám hívó szavát.”