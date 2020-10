Mészáros Lőrinc családi cége is beszállított TAO-pénzen az általa elnökölt felcsúti alapítványnak

Adagolja A Felcsúti Utánpótlás-neveléséért Alapítvány a TAO-költéseiről szóló számlákat a jogerősen pert nyert DK-nak. A kiadott számlák összértéke töredéke a 2011 óta elköltött támogatásnak.

Marhanyelvet, cápaharcsát és argentin marha húspogácsát is vásároltak Felcsúton TAO-pénzből, de egy Rimini utazást is sikerült közpénzből fedezni – írja az mfor.hu . A Demokratikus Koalíció évek óta próbálja elérni , hogy a miniszterelnök által alapított és Mészáros Lőrinc elnöklésével működő A Felcsúti Utánpótlás-neveléséért Alapítvány TAO-költései nyilvánosak legyen. Az alapítvány több mint 30 milliárd forint TAO-támogatáshoz jutott az évek alatt. Bár a kormány a 2011-ben bevezetett támogatási rendszerrel kapcsolatban többször is úgy nyilatkozott, nem közpénzekről van szó, 2017-ben a Kúria kimondta: a TAO-támogatás közpénznek minősül, mivel a cégek társasági adójának egy részét utalják el különféle sportszervezeteknek az államkassza helyett. A jogerős határozat ellenére a felcsúti alapítvány csak a végrehajtási eljárás megindítása után kezdte el kiadni a számlákat a DK-nak. Igaz, csak egy részét, amelyet most az mfor.hu elemzett. A kiadott számlák összértéke töredéke a 2011 óta elköltött TAO-nak, csupán 70 millió forintról lehet tudni, mire ment el. Ez a teljes lehívott támogatásnak még a 0,5 százalékát sem éri el. A kiadott számlák alapján 17,1 millió forintnyi élelmiszerköltést lehet beazonosítani, ebből

5,5 milliót a CBA-nál,

4,7 milliót a balatonboglári Halker Kft.-nél,

2,7 milliót pedig a Hansa-Kontakt-nál költöttek el.

Rengeteget költöttek zöldség-gyümölcsre, ilyen termékeket akár 3 naponta is vásároltak, egyszerre akár több tízkilónyit is. A kiadott számlákban ez 6,7 millió forintos tételt jelent. A számlák között jelentős tételt képviselnek még a hústermékek is, melyeket hol a CBA-tól, hol a Halkertől, hol pedig a szigetszentmártoni B&K Kereskedelmi Kft.-től szereztek be. Ezek mellett két, a Búzakalász 66 Kft.-nek kiállított számlát is talált a portál.

Eszerint 2014 július és augusztus végén a focialapítvány elnökének családi cége szállított hústerméket a konyhára összesen 435 437 forint értékben.

Gyakran vásárolnak halfiléket is, főként cápaharcsát, vagy másik nevén pangasiust. Ebből mintegy 270 kilogrammot vettek 264 050 forint értékben. Felvágottakat is vásároltak, amelyek közül nem maradhatott ki a Pick téliszalámi sem. A kiadott számlák összesen 85,76 kilogrammnyi termékről árulkodnak, amelyekre 357 196 forintot költött a Felcsút. Rendszeresen rendeltek cukrászipari termékeket egy bicskei cukrászdából, például túrós rétest, csemege dominót, csoki tortát, joghurt kockát és képviselőfánkot.

Összesen 5300 szelet süteményről van szó, amelyért 796 713 forintot fizettek ki.