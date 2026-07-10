A belügyminiszter szerint a versenysport eredményességének fenntartása továbbra is kiemelt cél, de egy átláthatóbb, igazságosabb rendszerre van szükség.
Mindeközben a gyermekek állami balesetbiztosítására mindössze 100 millió forintot (!) költenek.
A kormány szűkíti az oktatásra, egészségügyre, környezetvédelemre fordított kiadásokat, miközben a tervezet szerint legalább 1893, de akár 2053 milliárd forintnyi adóbevételről mondhat le különböző adókedvezmények formájában.
Tavaly csökkent a családok által igénybe vett adókedvezmények összege, a sportcélúaké viszont tovább emelkedett.
Bevezetné a stadion és politikus stopot, egyúttal felülvizsgálná, de nem szüntetné meg a taót a demokratikus ellenzék, egyebek mellett ez áll abban a sportkoncepcióban, amelyet Tóth Tamás, a DK sportkabinetjének vezetője ismertetett a Népszavával.
A támogatásból főleg a prioritásnak örvendő sportágak fognak részesülni.
Adagolja A Felcsúti Utánpótlás-neveléséért Alapítvány a TAO-költéseiről szóló számlákat a jogerősen pert nyert DK-nak. A kiadott számlák összértéke töredéke a 2011 óta elköltött támogatásnak.
Az uniós csatlakozáskor még éltanulók voltunk a régióban, de mára már szinte mindenki megelőzött minket – mondta Petschnig Mária Zita közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. főmunkatársa.
A Madách Színházhoz érkezik a legtöbb támogatás, de a Vígszínház is több mint 800 millió forintot kap a tao-rendszer helyett bevezetett pályázati keretből.
A jelenlegi jogszabályi környezetben a sportági szövetségeknek esélyük sincs arra, hogy időben végezzenek a taotámogatások felhasználásának ellenőrzésével.
Átláthatóság, elszámoltathatóság és a kormányciklusokon átívelő stratégia: többek között ez a sikeres kultúrafinanszírozás kulcsa Tóth Ákos közgazdász szerint.
Ha nem is milliárdos nagyságrendben, mint egyes a politikának kedves fociklubok esetében, de a kézilabda utánpótlásklubok is jelentős mennyiségű taotámogatást vehetnek fel évek óta. Megnéztük, hogyan gazdálkodnak a közforrásokkal.
Az Öttömös SE a Kazahsztántól elszenvedett vereség után nyílt levélben hívta felkészítő meccsre a magyar válogatottat. Samu Zoltánt, a hetedosztályú csapat játékos-edzőjét kérdeztük.
Az MSZP véletlenül megszavazta a társasági adókedvezmények (TAO) felhasználását titkosító törvénymódosítást, mivel a képviselők tévedésből igent nyomtak a parlamentben. A szocialista párt közleményben jelezte, nem támogatják a javaslatot.
Az Országgyűlés kedden kivételes eljárásban az adózó és a támogatott megnevezését, továbbá a tranzakciók összegét is adótitoknak minősítette az adókedvezmények, jóváírások, a törvényben meghatározott célra nyújtott támogatások, illetve a törvényileg kedvezményezett célok esetében. Magyarul: ezentúl titkolhatják, melyik cég kit és mennyivel támogatott, illetve támogat a jövőben a társasági adója terhére.
Az MSZP azt firtatta az Országgyűlésben, miért ilyen fontos az adótörvényt egy nap alatt módosítani. Bár a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára szerint az adótitok évtizedes szabályát jobbító szándékkal változtatnák meg, Burány Sándor szocialista képviselő szerint a benyújtók "röstellik" a módosítást, ezért szeretnék minél hamarabb megúszni.
Az MSZP arra kéri Áder János köztársasági elnököt, hogy elfogadása után ne írja alá azt a jogszabályt, amelyik alapján az adókedvezmény felhasználása is az adótitok körébe tartozik.
A Nemzetgazdasági Minisztérium hétfőn sürgősséggel terjesztette be az adótörvények módosítását. Ez azt jelenti, hogy már kedden törvény lehet a Varga Mihály miniszter által jegyzett tervezetből - írja a 444.
Miközben a felcsúti Pancho Aréna "gladiátorai fűtött gyepen hemperegnek", addig gyermekek százezrei fáznak - így reagált az MSZP arra, hogy Felcsúton, a miniszterelnök háza mellett álló stadionhoz kazánház épül, 3,1 milliárd forintból. Az összeghez az MLSZ 2,25 milliárdnyi társaságiadó-támogatással járult hozzá.
Húsvéthétfőn megkapja végre áhított ajándékét Orbán Viktor miniszterelnök: háza szomszédságában elkészült a felcsúti labdarúgó stadion! A cirka 3800-4000 férőhelyes Pancho Arénát két év alatt építették föl, a hivatalos(nak mondott) adatok szerint 3,8 milliárd forintból, aminek túlnyomó része TAO-támogatásból jött össze. A hétfői megnyitóünnepség előtt a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia sajtónap keretében mutatta be a létesítményt.
A magyar sportirányítás rendszere megbukott. Kaotikus, átláthatatlan, pazarló és törvénytelen. A 2012. január elsején hatályba lépett sporttörvény betarthatatlan szabályozások sorát vezette be, ellentmondások sokaságát tartalmazza, de ez úgy sem számít, mert a kormány magasról tesz az abban foglaltakra. Mindez egyenes utat jelentett a totális káoszhoz. A temérdek pénz, amit az állam az ágazat számára biztosít, a helyzeten nem segít. Ellenkezőleg.