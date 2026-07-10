TAO-pénzek - "Cikivé vált Orbán fociklubját támogatni"

Az MSZP azt firtatta az Országgyűlésben, miért ilyen fontos az adótörvényt egy nap alatt módosítani. Bár a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára szerint az adótitok évtizedes szabályát jobbító szándékkal változtatnák meg, Burány Sándor szocialista képviselő szerint a benyújtók "röstellik" a módosítást, ezért szeretnék minél hamarabb megúszni.