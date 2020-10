A brit kormány fizeti a bezárásra nem kötelezett cégek alkalmazotti béreinek kétharmadát

A lehúzott redőnyű vendéglátás mellett, most a szűkösen működő egyéb vállalkozásoknak is mentőövet dobnak.

A brit kormány novembertől megtéríti a bezárásra nem kötelezett cégek munka nélkül maradó, de el nem bocsátott alkalmazottainak bérük csaknem kétharmadát – közölte csütörtökön Rishi Sunak pénzügyminiszter. A Nagy-Britanniában ismét egyre gyorsabban terjedő koronavírus-fertőzések miatt a kormány a járvány jelenlegi gócának tekintett egyes észak-angliai térségekben a legmagasabb szintű készenléti fokozatot léptette életbe, és ezekben a térségekben a vendéglátóhelyek jelentős részének be kellett zárnia. A brit kormány azt már korábban közölte, hogy a vendéglátóhelyek üzemeltetőinek november 1-től kifizeti alkalmazotti bérek 67 százalékát. Most pedig az emiatt rosszabbul járt, be nem zárt, de jelentős forgalomvisszaeséssel működő vállalkozások kapnak segítséget. A pénzügyminiszter bejelentése alapján novembertől ezeknek a cégeknek a le nem dolgozott munkaórák után járó bér 61,67 százalékát a kormány folyósítja. A kötelezettségvállalás havi 1541,75 font (617 ezer forint) munkabérig terjed. Az új bértámogatási program a vállalkozói terheket is csökkenti: a korábbiak szerint a munkáltatóknak a le nem dolgozott alkalmazotti munkaórák után járó bérek 33 százalékát kellett volna befizetniük az államnak költségvetési hozzájárulásként, ez novembertől 5 százalékra csökken.