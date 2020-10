Elpusztult a szadai szafari park két elefántja

Hol máshol, mint Dubajban építették fel egy mesterséges szigetnél.

A világ legnagyobb, 1300 négyzetméteren elterülő, a 105 méteres magasságot is elérő szökőkútját helyezték üzembe csütörtök este Dubajban. A Palm Jumeirah mesterséges szigetnél, a The Pointe szórakoztató- és bevásárlóközpont előtt, a tengeren kialakított zenélő-táncoló szökőkút, az Egyesült Arab Emírségek legújabb világrekorder turistacsalogató attrakciója káprázatos megnyitóját élőben közvetítették az interneten. A szökőkutat 3000 LED-lámpa világítja meg, a színek és a fényerő szabályozható. Ez Dubaj egyetlen színesen megvilágított szökőkútja, egész évben működik, és félóránként ad elő egy háromperces zenés fény- és táncjátékot. Az új dubaji látványosság a szöuli Banpo-hídon működő Moonlight Rainbow Fountaintól vette át a világ legnagyobb szökőkútja címet, amelyet a Guinness Világrekordok is elismer.