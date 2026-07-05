Száraz kutak, konok szokások – Aszály és kánikula nem számít, a magyarok úgy pazarolják a vizet, mintha nem lenne holnap

Miközben az extrém kánikula és a kritikus vízhiány már Magyarország számos településén a mindennapok részévé vált, a lakosság jelentős része mégsem hajlandó változtatni a fogyasztási szokásain. Miért vallanak kudarcot az önkormányzati korlátozások, és miért hisszük még mindig azt, hogy a tiszta ivóvíz kifogyhatatlan erőforrás?