Miközben az extrém kánikula és a kritikus vízhiány már Magyarország számos településén a mindennapok részévé vált, a lakosság jelentős része mégsem hajlandó változtatni a fogyasztási szokásain. Miért vallanak kudarcot az önkormányzati korlátozások, és miért hisszük még mindig azt, hogy a tiszta ivóvíz kifogyhatatlan erőforrás?
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. emellett közölte: a nógrádi térség egyes településein is vízhiány alakulhat ki, így a helyi önkormányzatoktól az I., illetve II. fokú vízkorlátozás elrendelését kérte.
Mandátumáról ugyanakkor nem mond le.
A portál információi szerint Vécsey László kizárólag Simon Erika távozása fejében nyújtana segítséget a településnek, a fideszes képviselő azonban tagadja ezt.
Egyikük, a 37 éves Mambo Európa egyetlen cirkuszi bikája volt.
A gödöllői hivatásos tűzoltó-parancsnokság tűzoltója testkamerával készítette a felvételt.
Nem sikerült megmenteni annak a két gyereknek az életét, akik szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy szadai családi ház fürdőszobájában szombat este - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője késő este az MTI-vel.
Frontálisan összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Szadán, az ipari park közelében szombat este; a személyautóban egy ember a helyszínen életét vesztette - közölte a katasztrófavédelem.
Lezárták a Vasút utcát a Pest megyei Szadán, miután beszakadt egy kamion alatt az aszfalt és a jármű veszélyesen megdőlt - tájékoztatta hétfőn a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.