A gazdaságnak mondott luxusbirtokot egyfajta élménytúra keretében mutatják be, a kilátást mobilkilátók segítik majd, és az érdeklődőket szafarival is kecsegtetik, ha nem zárják el a legelésző zebrákat, bölényeket, antilopokat.
Rajtuk kívül három oroszlán és egy párduc pusztult el madárinfluenza miatt augusztusban és szeptemberben.
Azzal magyarázták, hogy nem akartak pánikot kelteni.
Egyikük, a 37 éves Mambo Európa egyetlen cirkuszi bikája volt.
A két legnagyobb hazai utazó cirkusz, a Magyar Nemzeti Cirkusz és a Richter Flórián Cirkusz közel 100 állatával autós szafarit nyitott Szadán. A társulatok hónapok óta a téli szállásukon állomásoznak és a vírusjárvány miatti korlátozások miatt el sem tudtak indulni tavasszal. A társulat és az állatállomány fenntartása és gondozása hatalmas összeget emészt fel, ezért úgy döntöttek, hosszú tervezés után megnyitják az első magyar autós szafarit. A biztonsági intézkedések miatt és a torlódás elkerüléséért előre bejelentkezett látogatókat fogadnak.
Egy mindennapos tanzániai szafarin történt az a később már cseppet sem mindennapos eset, amit a BBC adott közre. A brit férfi egy rokonával üldögélt az autójában, szemlélve a tájat, amikor hirtelen egy gepárd mászott be a hátsó ülésre. Ekkor hangzott el a kísérő figyelmeztetése: maradjon nyugodt, és ne nézzen az állat szemébe. A ragadozó nagymacska úgy tíz percet töltött az autóban nézelődve, míg megéhezett. De az autóban ülők szerencséjére inkább egy gazellára fájt a foga.
Belehalt sérüléseibe egy kínai nő, akire tigris támadt egy észak-kínai szafariparkban, miután kiszállt az autójából - jelentette helyi forrásokból a kínai média csütörtökön.