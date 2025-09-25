"Maradj nyugodt, és ne nézz a szemébe" - Gepárd az autóban (videó)

Egy mindennapos tanzániai szafarin történt az a később már cseppet sem mindennapos eset, amit a BBC adott közre. A brit férfi egy rokonával üldögélt az autójában, szemlélve a tájat, amikor hirtelen egy gepárd mászott be a hátsó ülésre. Ekkor hangzott el a kísérő figyelmeztetése: maradjon nyugodt, és ne nézzen az állat szemébe. A ragadozó nagymacska úgy tíz percet töltött az autóban nézelődve, míg megéhezett. De az autóban ülők szerencséjére inkább egy gazellára fájt a foga.