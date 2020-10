Hazamehetett az első remdesivirrel kezelt koronavírusos beteg

A 75 éves cukorbeteg nő október 14-én súlyos állapotban került a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájára.

Elhagyhatta a kórházat az a 75 éves női Covid-19 beteg, akinek elsőként adták be a magyar gyártású remdesivir készítményt az intézményben – közölte a Semmelweis Egyetem

A cukorbetegséggel küzdő páciens október 14-én súlyos állapotban, romló köhögése, nehézlégzése és tüdőgyulladása miatt került az egyetem klinikájára, ahol még aznap megkapta a Richter Gedeon Nyrt. által gyártott, remdesivir hatóanyagot tartalmazó koronavírus elleni szert. A betegnél úgynevezett kombinált terápiát alkalmaztak, vagyis a remdesivir mellett szteroidot, trombózis megelőzést és vitaminokat kapott, valamint nagy áramlású oxigénterápiában részesült. A kezelés hatására állapota jelentősen javult, így október 25-én kiengedték az osztályról, otthonában lábadozik.

Eddig 19 Covid-19 beteg kapta meg a magyar gyártású remdesivirt a Semmelweis Egyetemen,

amelynek három részlege, a Pulmonológiai, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás, valamint a Belgyógyászati és Hematológiai Klinika is részt vesz a gyógyszerrel kapcsolatos klinikai vizsgálatban.

A vírusszaporodást gátló, infúzióban adható remdesivir hatóanyagot kórházban fekvő, oxigénkezelést igénylő, súlyos állapotú betegek kaphatják, súlyos májkárosodás vagy jelentősen beszűkült vesefunkció esetében ugyanakkor nem adható.

A közlemény szerint a Semmelweis Egyetem klinikáin a Covid-19 betegek kezelésének szerves része a vérplazmaterápia is, a gyógyult koronavírus-fertőzöttek véréből előállított szérumot eddig 66 beteg kapta meg. Mindezek mellett 2020 áprilisától a lélegeztetett betegek komplex terápiás protokolljának kötelező eleme a dexametazon adagolása. Több tanulmány szerint is bizonyos kortikoszteroidok, így a dexametazon az immunválasz csökkentésével hozzájárulhatnak a terápia sikeréhez. Az új evidenciák ismeretében az oxigént igénylő esetekben is kiegészítő terápiaként alkalmazzák a kortikoszteroidokat az egyetemen a Covid-betegek esetében.

A magyar gyártású remdesivirrel kapcsolatos klinikai vizsgálatok október közepén kezdődtek meg Magyarországon, amelyben mind a négy orvosképző egyetem részt vesz. A remdesivir október 22-étől rendelkezik az FDA, vagyis az USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerügyi Hivatala minősítésével is.