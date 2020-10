Freund Tamás: Palkovics miniszter úr és az Akadémia kapcsolata már csak ilyen

Ők 14 éven aluliak.

Világszerte jelentősen emelkedik a járványhelyzet, több országban drámai a helyzet, ez alól Magyarország sem kivétel. Meredeken nő a fertőzöttek száma – állapította meg Müller Cecília az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 2316 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 61 563-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 47, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1472-re emelkedett. 16 491-en már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma pedig 43 600. Kórházban 2602 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 233-an vannak lélegeztetőgépen. Úgy fogalmazott, hogy ezek a számok is emelkednek, és azt kell elérni, hogy minél kevesebben kerüljenek súlyos állapotban kórházba. Úgy véli, működnek a bevezetett intézkedések, csak ezeket szigorúan be kell tartani. A pandémia zajlik, folyamatosan jelen van a világban, és most emelkedő szakaszban van. Hangsúlyozta, hogy nem mindegy, hogy az egészségügyi ellátórendszerre milyen megterhelés nehezedik, ezért kérte a szabályok betartását. Emlékeztetett arra, hogy péntektől már sportrendezvényeken és szabadtéri gyűléseken is kötelező a maszkviselés. Ezt azzal indokolta, hogy ezeken az eseményeken nehéz a másfél méteres távolság betartása. Azt is kérte, hogy az őszi szünetben az iskolások is kerüljék lehetőleg a csoportosulásokat, különben a fertőzésnek nem lehet gátat szabni. Jelenleg 51 óvodában rendeltek el rendkívüli szünetet, az iskolákban pedig zajlanak a fertőtlenítő takarítások.

Gál Kristóf alezredes kérte hogy mindenki mérlegelje, hogy halaszthatatlan-e a külföldi utazása. A rendőrségi adatokat ismertetve elmondta, hogy a hétvégén 277 intézkedés történt a járványügyi szabályok megszegése miatt, többnyire figyelmeztetés elegendő volt. Hatósági házi karanténban 28 070-en vannak. Az elmúlt három napban több mint 39 ezerszer ellenőrizték a házi karantént, az elmúlt napokban mintegy tízezer esetben rendeltek el karantént.Müller Cecília érdeklődésre elmondta, hogy közel egymillió PCR-tesztet végeztek el a járvány kezdete óta itthon. Az elmúlt napokban bevezették az antigén-alapú teszteket is, amelyek gyorsan adnak eredményt. Úgy fogalmazott, hogy a tesztek száma egy örök kérdés, és az Egészségügyi Világszervezet is a járvány dinamikájához igazodva határozza meg javaslatait. Az 5 százalékos pozitivitási arányt még tavasszal határozta meg a WHO, annak érdekében, hogy az újranyitást mihez igazítsák. Azóta viszont új mutatókat is meghatároztak. Közölte, hogy Magyarország megfelel az előírásoknak, elegendő tesztet végzünk. Miért nem közöl a KLIK adatokat arról, hogy hány pedagógus fertőződött meg ? Az országos tisztfőorvos azt válaszolta, hogy a KLIK nem minősül adatkezelőnek a járványügyben. A szenzitív egészségügyi adatok kezelése a népegészségügyi hatósághoz és az egészségügyi ellátókhoz tartozik. Hozzátette, hogy ez nem jelenti azt, hogy egy iskola igazgatója ne tudna arról, hogy az általa vezetett intézményben hány fertőződött pedagógus van. Az információ rendelkezésre áll, de a jogszabály rendelkezik arról, hogy azt ki, milyen módon kezeli. Müller Cecília megerősítette, hogy tudnak néhány olyan esetről, amikor újrafertőződtek betegek Magyarországon. Tavasszal megfertőződtek, és most ismét pozitívnak bizonyultak páran. Ezt azzal magyarázta, hogy az emberek nagyon eltérően reagálnak a vírusra, a fertőzésre adott egyéni reakciókat még most is világszerte vizsgálják. Jelenleg 11 koronavírussal fertőzött, 14 éven aluli gyermeket ápolnak kórházban, de egyikük sincsen lélegeztetőgépen. Inkább az alapbetegségük miatt vannak bent, megfigyelés végett. A meredeken növekvő esetszámok miatt szükségesek-e további szigorítások? Müller Cecília szerint elegendőek és elég hatékonyak a jelenleg érvényes előírások: maszkviselés, gyakori kézmosás és fertőtlenítés. Nem kizárt, hogy bevezetnek még más intézkedéseket is, ha az Operatív Törzs azt szükségesnek látja. Az akut ellátást mindenkinek meg kell kapnia, mert nem csak koronavírusos esetek vannak. Ezért Müller Cecília szerint bármilyen akut beavatkozásra van szüksége valakinek, vagy ha szülni megy a kórházba, a korábbiakhoz hasonlóan megkapja az ellátást. A ritka beavatkozásokhoz kijelöltek intézményeket. A Halottak napi hétvége kapcsán azt mondta, hogy kölcsönösen vigyázzunk egymásra. Ha valakinek tünetei vannak, akkor ne hagyja el a lakóhelyét, „uralkodjon magán”, és tartsa be ezt az alapszabályt. Azt javasolta, hogy akik nem egy háztartásban laknak, azok ne egy autóval menjenek a temetőbe. A meleg baráti, családi üdvözléseket szorítsák kicsit háttérbe, és viseljenek maszkot.