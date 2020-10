Demeter Szilárd együttese is fellép a Petőfi Irodalmi Múzeum által támogatott fesztiválon

Modellváltás helyett régi önállóságát kéri vissza a Színművészeti polgársága.

Rövid, de annál sűrűbb sajtótájékoztatót tartott hétfőn délután a Színház és Filmművészeti Egyetem közössége, tíz perc alatt hat oktató, hallgató és diákönkormányzati képviselő üzent a kormánynak, a Fővárosi Törvényszéknek és a szerintük őket fenyegetni próbáló kuratóriumnak.

Az üzenet lényege pedig az volt, hogy az SZFE ellenszélben is kitart. Bejelentették, hogy megfellebbezik a törvényszék nem jogerős, az egyetemi sztrájkot jogszerűtlennek kimondó ítéletét,

mivel szerintük a Vidnyánszky Attila vezette kuratórium nem csak az egyetemi szenátus tagjaitól vont meg jogokat, de az egyetemi polgárságtól is: a dolgozók, hallgatók a szenátuson keresztül tudják képviselni érdekeiket, munkavállalóként befolyásolni saját munkavégzésük körülményeit – ráadásul, a szenátusnak kell gyakorolnia az egyetem alaptörvényben biztosított jogait is. Azt is hangsúlyozták, hogy az SZFE polgársága ezentúl nem a szerintük a tárgyalásoktól egyhangúan elzárkózó kuratóriummal, hanem az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) tárgyalna az egyetem jövőjéről – az intézmény alapítói jogai ugyanis 2020 januárjáig a Palkovics László vezette minisztériumnál vannak.

Igényüket egy minden eddiginél erősebb követeléssel indokolták: az SZFE október 15-én jelentette be, hogy teljes modellváltás eltörlését szeretné elérni, alapítványi fenntartásból visszatérne az állami keretek közé – a kérdésben ugyanakkor nem dönthet a fenntartó, ebben a kormány az illetékes.

A szenátus felé kinevezett Szarka Gábor kancellárról azt mondták, fenyegetésekkel szeretné beszüntetni a sztrájkot; például a bérek elvonását ígérte, munkajogi szempontból minden alap nélkül, és minden áron próbálta megszerezni a sztrájkban résztvevők névsorát.

Budai Marcell, a HÖOK sajtófőnöke (középen) Fotó: Erdős Dénes / Népszava

A sajtótájékoztató egyetlen, bemutatkozó felszólalója Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke volt, aki szintén azt szorgalmazta, hogy a kormány kezdjen közvetlen tárgyalásokat az SZFE sztrájkolóival, hallgatóival, és ebben elmondása szerint a HÖOK is segítséget nyújtana.