Nem adják fel az SZFE sztrájkoló dolgozói: fellebbeznek, és a kormányhoz fordulnak (videó)

Low Frequency Oscillator címmel rögzítette új lemezét a legfiatalabb jazzgeneráció kimagasló csapata, a Nagy Emma Quintet. Lemezbemutató kedden, az Opus Jazz Clubban.

„Éles kontrasztok, disszonancia és álomszerűség, öröm és spleen, improvizáció és sokszínűség, kortárs életérzés és groteszk, nyers fogalmazásmód. Ennyi ellentét egy organikusan alakuló zenéről árulkodik, amelyben kidolgozott formák és spontán pillanatok váltják egymást” – írta egy kritikus Nagy Emma énekes kvintettjének új albumáról. A lemezen a formáció névadója mellett Cseh Péter gitározik, Tálas Áron zongorázik, Dénes Ábel bőgőzik és Klausz Ádám dobol; a keddi élő bemutató vendégszólistája a szaxofonos Mester Dániel. Gitáros és dobos kollégáját Emma együtt hallotta először játszani, s rögtön feltűnt, hogy nemcsak virtuóz hangszeresek, hanem kreatív, gondolkodó zenészek – ezért is hívta meg őket a kvintettbe. A nagybőgős (Ábel) zeneszerzőként is fontos szerepet tölt be a 2018-ban alakult együttesben. Tálas Áron zongorista jelenleg Bázelben dolgozik, ezért az Opus Jazz Clubban tartandó koncertre Oláh Krisztiánt (a Liszt-díjas Oláh Kálmán nagyobbik fiát) kérték fel, akivel ez lesz az első közös projektjük. Vendégük, a Modern Art Orchestrában megismert Mester Dani – aki nemcsak szaxofonozik, hanem néhány számban klarinétozik is – évekig Hollandiában élt, egy ideje visszaköltözött, s újra keresi a helyét a hazai jazzszcénában. „Nem mondanám, hogy bárkit is kiválasztottam; így visszagondolva olyan, mintha csak találkoztunk volna és működött, szóval folytattuk” – mesélte Emma. Az alakulás évében a kvintett egy négy számból álló EP-korongot jelentetett meg, ami még nem kapott túl nagy visszhangot. Szárnypróbálgatás volt ez, vagy már teljes értékű anyag? – kérdeztem Emmától, aki szerint „valahol a kettő között. Érződik rajta, hogy talán egy kicsit naivan álltunk hozzá, de minden hangot elfogadunk, amit játszunk, örülünk neki és valahogy jó lett az egész.” 2019 februárjában megnyerték a Müpában rendezett Jazz Showcase tehetségkutatót (ld. keretes írásunkat), majd hamarosan megjelent a Set to Face című első teljes lemezük. Ez már közvetlen szakmai előzménye annak, ahol most tart a kvintett, bár stilárisan meglehetősen eltérő. „Mindannyian éreztük az első teljes lemez felelősségét, sokat próbáltunk, fontosnak tartottuk, hogy kiérlelt produkció legyen” – mondta az énekesnő. A Showcase-győzelem utáni egy évben „menedzsment nélkül is működött a koncertezés, voltak sűrű időszakok. Ezt inkább másoknak köszönhetjük, mi nem szerveztük túl magunkat. A mostani helyzet viszont nehéz – főleg, ha még sokáig tart. Tisztán zenei szempontból ugyanakkor rengeteg minden történt velünk a karantén időszakában is, hiszen ekkor születtek a most megjelent második lemez kompozíciói” – mesélte Nagy Emma. Kortárs jazzlemezük többször is kilép a műfajban megszokott téma-szóló-téma formai keretből. Fontosnak tartják, hogy mindenkinek szerepel saját száma az albumon. A Low Frequency Oscillator elsősorban a szerzeményekről szól; nem mondható, hogy az ének dominálna a hangszeres szólamokkal szemben. A járvány miatt most nagyon nehéz tervezni, de a kvintett bekerült egy spanyol jazzverseny döntőjébe, amit jövő nyárra halasztottak, s erre már most is érdemes készülni. Ha van koncertlehetőség, örömmel játszanak, és a versenyhez kapcsolódva egy rövid, önálló stúdióanyagot szeretnének rögzíteni. Infó Nagy Emma Quintet: Low Frequency Oscillator Lemezbemutató koncert: október 27. (kedd) 20:00, Opus Jazz Club