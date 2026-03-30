Miközben ideológiai útmutatást adtak, a szabad alkotásokat nemigen támogatták az elmúlt tizenhat év Orbán-kormányai.
Bús Balázst nevezte ki a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnökének 2021. január 1-jei hatállyal Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, az NKA elnöke.
A PIM főigazgatóját a jelek szerint nem zavarja, ha a saját intézménye segíti színpadra.
Nyilvános a Kásler Miklós által támogatottak augusztusi listája, érdekes tételekkel.
Nekik köszönhetjük a Nélküled című számot.
Több alkotói pályázatot írtak ki, illetve olyan tematikák jelentek meg a kiírásokban, amelyek igazodtak az elmúlt hónapokban kialakult helyzethez.
A kormánypárti képviselő kritikát fogalmaz meg, a kultúrstratéga az általa megszüntetendőnek vélt pénzelosztó szervezet bizottsági tagja lett. Utóbbi első pályázatai megjelentek, de ez nem váltja ki a kormány mentőcsomagját, amelyről a politikusok sakkjátszmája közben még nem tudni.
Volt ilyen terv, de aztán politikai döntésre nem nyúltunk az Alaphoz – mondta a kormányzati kultúrpotentát.
Az Emmi is a szexuális zaklatási botránnyal magyarázza a magyarázhatatlant, de a Népszava birtokában lévő iratok szerint már a Gothár-ügy előtt megvolt a koncepció.
A szabad színházakért, a kultúra függetlenségéért tüntetnek hétfő este hattól a Madách téren, miután a Fidesz politikai síkra terelte Gothár Péter zaklatási ügyét.
Tízezrével gyűlnek az aláírások és a politikusoknak szánt levelek, miután kiderült, hogy a kormány a Gothár-ügyre hivatkozva kulturális einstandra készül.
Lemondott Lőrinczy György, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke. A pozíció elengedése a Budapesti Operettszínház vezetésével is összefüggésbe hozható.
Reményi József Tamás nyílt levélben fordult írótársaihoz, hogy ne legalizálják a kormány torz pénzelosztó koncepcióját. Szőcs Géza arra int, hogy fontos a jóhiszeműség.
Szomjas György filmrendező lemondott a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Bizottsági tagságáról.
Távozik posztjáról Doncsev András, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke. De mi közük ehhez a liberális zenekaroknak?
A tervezhető finanszírozási rendszer hiányát és az állami támogatások szűkösségét jelölték meg a magyarországi folyóiratok legfőbb problémáiként a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) hétfői budapesti szakmai konferenciájának résztvevői. Doncsev András, az NKA alelnöke a hazai folyóiratokról rendezett tanácskozást megnyitva hangsúlyozta: a találkozás célja, hogy párbeszéd útján próbáljanak megoldást találni a folyóiratok helyzetére.
Közös közleményt írt a Színházi Kritikusok Céhe, a Színházi Dramaturgok Céhe, a Független Előadó-művészeti Szövetség, a Magyar Színházi Társaság.
Kissé értelmetlen számháborúba torkollott az a tegnapi tájékoztató, amikor a Nemzeti Kulturális Alap döntései nyomán megszűnő folyóiratokról esett szó. Az NKA alelnöke azzal érvelt, hogy ők bizony átadták a szakmának a döntést, a kurátorok pedig a forráshiányra hivatkoztak. A veszélyben lévő, vagy a kényszerűen a megszűnést választó folyóiratok sorsa azonban ettől nem oldódott meg.
A Színház, a Beszélő, a Muzsika, a 2000 mellett számos más folyóirat szűnik meg azért, mert a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) nem, vagy az igényelt összeg töredékével támogatta őket, egyedül a Szépirodalmi Kollégium magyarázza a bizonyítványt. Ma délelőtt sajtótájékoztatót tartanak. Nemcsak az érintett lapok, de immár az írószervezetek is tiltakoznak.
Irodalmi szervezetek tiltakoznak a területet érintő radikális forráskivonás ellen, ami különösen érzékenyen érinti az irodalmi folyóiratokat és szerzőiket. A Balog Zoltán emberminiszter által elnökölt Nemzeti Kulturális Alap bizottsága idén mindössze 350 millió forintot szánt folyóiratok támogatására, ez az összeg még a kiemelt lapok megjelentetésére sem elegendő - írják a kortárs irodalom meghalasztása ellen tiltakozó írószervezetek.
Fekete György január elsejével részben átvette az irányítást a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA). Ám cikkünkből kiderül, eddig sem volt minden fenékig tejfel.
"A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) tiltakozik a Nemzeti Kulturális Alapot érintő átalakítások ellen! Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az NKA Bizottságának létrehozásakor a szakmai szervezetek eddigi 50%-os javaslattételi jogát 1/3-ra redukálják! Ezzel tovább csökkentik a közgyűjteményi és közművelődési terület érdekképviseletét a forráselosztások egyik fontos eleménél, a kulturális pályáztatásnál! Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az NKA Bizottságában ezután 1/3-os aránnyal képviselteti magát a kizárólag művészeti kérdésekkel foglalkozó és a magyar művészeti élet tagjainak csak egy részét képviselő Magyar Művészeti Akadémia" - írja közleményében a KKDSZ.
Lovasi András, az egykori Kispál és a Borz együttes frontembere a Mandiner internetes hírportálnak adott interjújában kritizálta a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) tevékenységét.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) honlapján csütörtökön a Cseh Tamás Program első pályázati felhívása, melyben pályakezdő előadók és zenekarok jelentkezését várják.
Mégis kapnak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) a Kolozsvári Magyar Napok és a Vásárhelyi Forgatag elnevezésű marosvásárhelyi magyar napok rendezői, erről határozott pénteki ülésén a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma. A döntésről L. Simon László tájékoztatta a távirati irodát.