Orvosi értelemben vett pszichopatának nevezte Semjén Zsolt Jakab Pétert, Hadházy Ákost és Tordai Bencét

A miniszterelnök-helyettes kormánybarát publicisták körében adott pszichológiai szakvéleményt. Gyurcsány Ferenc szerinte tehetséges őrült.

Az Országgyűlésben ma három pszichopata van: Jakab Péter, Hadházy Ákos és Tordai Bence, ők hárman orvosi értelemben véve is pszichopaták, következésképpen így is kell hozzájuk viszonyulni



– jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azon a Budavári Fórumon, amelyen Bayer Zsolt publicistával és Szarvas Szilveszterrel, a PestiTV és a PestiSrácok.hu hírigazgatójával beszélgetett. Semjén a Pesti Srácok tudósítása szerint azt fejtegette, hogy Jakabbal, Hadházyval és Tordaival szemben a türelem a kulcselem, mert ők mindig provokálnak, mint ahogy az ellenzék is, a provokációval pedig az a céljuk, hogy legyen egy olyan kép, amikor velük szemben erőszakot lehet dokumentálni – tette hozzá Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes Gyurcsány Ferencről azt mondta, a DK pártelnöke őrült, de tehetséges ember, ugyanakkor veszélyes. „Veszélyes, mert Gyurcsány amorális, nála a jó és a rossz nem létezik, csak az, mi a hasznos és mi nem” – fejtette ki a véleményét Semjén Zsolt, aki a magyar ellenzéki politizálás hátterére is rávilágított.

A fórumon Dobrev Kláráról is szót ejtettek. Semjén szerint Dobrev Klára érzéketlen a magyar nemzet iránt, neki és férjének a nemzeti szuverenitás semmit nem jelent. „Dobrevék mindig valamilyen unióban akarták feloldani a magyarságot: Szovjetunó, vagy most az Európai Unió. Mindegy milyen unió, csak ne magyar. Zsigeri érzet azért, hogy ne legyen magyar nemzet, zsigerileg utálják a magyar szuverenitást. A Momentum esetében is hasonló a helyzet. Ne felejtsük el, Cseh Katalin azt bírta mondani, hogy a felvidéki magyarok legyenek jó szlovákok. Ilyet még Benes sem mert volna kijelenteni, ez nemzettagadás” – húzta alá Semjén Zsolt. A genderkérdésről szólva a miniszterelnök-helyettes tényként közölte: az, hogy ki férfi és ki nő, az a születés pillanatában eldől, a nemet a kromoszóma eldönti. „A gender tilalmát szigorúan a gyermekek védelmében akár az Alkotmányban is rögzíteni kell. Kövér László mondta a legjobb és legtökéletesebb mondatot, miszerint én is férfi voltam egy női testbe zárva, de aztán megszült az anyám” – ismertette Semjén. A miniszterelnök-helyettes a jelek szerint félreérthette a gender jelentését, az ugyanis nem a nemek felcserélésének szinonimája, hanem a társadalmi nemé: vagyis a szerepre és viselkedési formára utal, amit egy közösség elvár férfi és női tagjaitól.

„Ha Semjén ilyeneket mond, valamit jól csinálok”