A kormánylap magasabb bírságot lengetett be a maszk nélkül vásárlók szankcionálására

Elrettentő emelés jöhet.

A főtitkár úgy vélekedett, ha a rendőrök megjelennek a boltokban, annak már eleve visszatartó ereje van, akik egyébként első alkalommal csak figyelmeztetik a renitens vevőt. Noha a kormány a jelek alapján megregulázná a vásárlókat, a focidrukkerekkel már jóval elnézőbb: a szombati Fradi-Újpesten beszámolók szerint általános volt, hogy több néző is levette a maszkját hosszabb-rövidebb időre. Ennek egyik leglátványosabb példáját épp Rogán Antal miniszteri biztosa adta: mint lapunk is beszámolt róla , Farkas Örs maszk nélkül készített szelfit, amit Facebook-oldalára is feltöltött. Később azzal korrigálta, hogy rajta volt és csak a fotó kedvéért vette le.