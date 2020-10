Vidnyánszky a baloldal politikai kampánygyűlésének nevezte a pénteki tüntetést

Improvizációstánc-műhely, videóinstalláció-pályázat és színházi felolvasások, valamint a jövő évi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon tartott bemutatkozó esemény keretében ismerhetik meg az érdeklődők az ösztöndíjasokat és az elkészült alkotásokat.

Irodalmi ösztöndíjpályázatot indított Erzsébetváros önkormányzata, amelynek nyerteseit egy független szakmai zsűri választja majd ki, ők fél éven keresztül részesülnek támogatásban. A kezdeményezés keretében „beköltöztetik” a kerület alkotói és előadói tereibe a kortárs irodalom kiemelkedő szereplőit: az ösztöndíjasok által készített szövegeket ötvözik más művészeti ágak képviselőinek munkáival. Így – a vírushelyzet alakulásának megfelelően – improvizációstánc-műhely, videóinstalláció-pályázat és színházi felolvasások, valamint a jövő évi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon tartott bemutatkozó esemény keretében ismerhetik meg az érdeklődők az ösztöndíjasokat és az elkészült alkotásokat. A projekt Szücs Balázs kulturális alpolgármester és Simon Márton költő, slammer, a program későbbi koordinátorának közös beszélgetéseiből született. – Az ösztöndíjprogram ötlete onnan jött, hogy abban azonnal egyetértettünk, most a legkisebb támogatás is óriási segítséget jelenthet a művészeti szférában. Sok ötletet megbeszéltünk, s végül ennél maradtunk – a megvalósulás tehát, ezt nem győzöm hangsúlyozni, az ő érdeme – nyilatkozta lapunknak Simon Márton. Meglepő lehet, ám ez az első országos irodalmi ösztöndíj, amit egy budapesti kerület valaha is indított. Noha a program koordinátora szerint biztató tendencia, hogy az elmúlt egy évben láthatóan megindult a kultúra programszintű támogatása a belvárosban, van még hová fejlődni – Ott van a különböző alkotói támogatások országos rendszere, ami a szokásos szervezeteken keresztül létezik és működik is, természetesen. Ez pillanatnyilag vélhetően a legsúlyosabban átpolitizált területe a magyar kultúrának – a színházi szakma ehhez zárkózott fel idén –, mi viszont szerettünk volna egy programot, ahol a szerzők politikai hovatartozásáról az ép ész határain belül egyszerűen nincs szó. Szerzőket, könyveket, munkaterveket, és pont. Lehetséges, hogy naiv gondolat volt, én még mindig tartanám magam hozzá. A havi 160 000 forint támogatással járó ösztöndíjra 35-60 év közötti, középgenerációt képviselő, legalább már két kiadott kötettel rendelkező alkotók jelentkezhetnek november 6-ig. A szakmai zsűri – elnöke Gács Anna irodalomkritikus, egyetemi tanár; tagjai Nagy Boglárka, a Jelenkor főszerkesztője; Visy Beatrix irodalomtörténész, kritikus; Babiczky Tibor költő, irodalmi szerkesztő és Kemény István költő, író – az elbírálásnál kiemelt figyelmet fordít a támogatottak nemi arányára, ezzel is segítve a női alkotók megjelenését és térhódítását a kortárs irodalomban. A szakmai zsűrin felül a programnak tiszteletbeli fővédnöke is van Lator László személyében. Az életkori korlátozásról is kérdeztük Simon Mártont, aki úgy véli, ez logikus döntés volt. – Ez a legnépesebb korosztály az irodalomban, akik ennek ellenére a legkevesebb támogatásra jogosultak, például már nem kaphatnak a pályakezdőknek szánt ösztöndíjakból, de nem lehetnek még DIA tagok. A tehetséggondozás (mint olyan) üres, öncélú és értelmetlen egy olyan szakmai közegben, ami a minimális megélhetést, megbecsültséget, vagy a legalapvetőbb kilátásokat sem tudja biztosítani már a negyvenes éveikben járó tagjai számára sem. Holott épp arról van szó, hogy a tehetséggondozás életbe vágóan fontos, ahogy a középkorosztályba tartozó írók helyzete is. Egyszerűen változtatni kell, például az ilyen lehetőségekkel. Megjegyezte, a legtöbb szakmai támogatási program, köztük a Móricz-, vagy a Babits ösztöndíj is felső korhatárral működik. – Sejthetően azért, hogy a befutott írók ne lehetetlenítsék el a pályakezdőket, mivel a források végesek. Ugyanez igaz itt is: egy 74 éves, élő klasszikusnak számító szerző, ha bead egy ilyen pályázatot, botrány, ha nem ő kapja a támogatást a 38 éves, két kötetes költővel szemben. Lehet persze azt mondani, ez kivédhető, én úgy látom, nem védhető ki. Ennek a kikerüléséhez kellett ez a felső korhatár.