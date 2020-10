Elhúznák a nótájukat: második csoportmérkőzését játssza a Ferencváros a Bajnokok Ligájában

A szokásos titkolózás közepette rúgták ki a magyar sporttörténelem legnagyobb állami támogatását élvező akadémia vezetőjét.

Egy héttel ezelőtt már a Parlamentben is téma volt a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián levezényelt vezetőváltás, ami abból a szempontból érthető, hogy az adófizetői támogatást élvező sportszervezetek közül a legnagyobb szeletet hasította ki magának a PFLA. Minimum 60, egyes számítások szerint már 80-85 milliárd landolt ebben a néhány utcás Fejér-megyei faluban, amelynek leghíresebb szülötte Orbán Viktor. Az akadémia, hotel, edzőpályák, stadion, sport-és konferencia központ a semmiből nőtt ki, a befektetés megtérülésére nincs semmilyen egzakt gazdasági kalkuláció, de nyilván nem is ilyen szándékkal építették ezeket. Ennek a vezetője volt hat éven át főigazgatói poszton Takács Mihály, a miniszterelnök korábbi személyi edzője, későbbi tanácsadója, akinek leváltásáról a klub honlapján október 1-én már neve említése nélkül közöltek egy szerény, mindössze másfél soros hírt. Az ilyen fokú bizalomvesztés nem ismeretlen a miniszterelnök környezetében, de ezek eddig kifejezetten politikai síkon mozogtak, a labdarúgás más minőséget jelentett. Takács tündöklése és bukása azért is közügy, mert eddig ő mondta ki az állami sportakadémiák ügyében a döntő szót. S mint ilyen, a felcsúti milliárdok után újabb tízmilliárdok fölött diszponált. Dr. Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdázó, a Jobbik országgyűlési képviselője ezért szólalt fel a Parlamentben, de mivel ez napirend után történt, nem sokan hallgatták és különösebb reakció sem érkezett rá. Steinmetz szerint Takács Mihályt biztonsági őrök kíséretében villámgyorsan kísérték ki, a hat évig vezetői poszton lévő főigazgatónak harminc percet hagytak személyes holmijai összepakolására. De hasonlóan végezte Csáki István is, aki a tudományos csoport vezetője volt.



Takács Mihálynak hat év után harminc percet hagytak az összepakolásra Fotó: ILLYÉS TIBOR / MTI

„A szűkszavú tájékoztatás kevés, jó volna tudni, mi áll annak a háttérben, ha a futballt mindennél jobban szerető és annak mindent támogatást megadó miniszterelnök bizalmasát, korábbi személyi edzőjét elzavarják?” – tette fel a kérdést Steinmetz, aki szerint ezek szerint egy ekkora intézmény igazgatásához nem elég egy személyi edző tudása, illetve leváltásakor még szakmai alkalmatlansága is szóba kerülhetett. Takács Mihály szerepe megkerülhetetlen volt az országos akadémiai képzés beindításakor. Mivel először a labdarúgásban épült ki az országos rendszer, ezért az újonnan bekapcsolódott két sportág, a kosárlabda és a kézilabda akadémiai rendszerének kialakításával is őt bízzák meg. Miniszterelnöki tanácsadóként ő irányította a projekteket, és a legtöbb megbeszélés is Felcsúton zajlott. Mindez azonban pillanatnyilag megfeneklett, felcsúti utódjának már nincsenek ilyen feladatai, az egyeztetés a másik két sportággal az időközben kinevezett miniszteri biztosra maradt. Steinmetz felszólalásában szintén ezt az irányvonalat emelte ki: „Mi lesz most az állami akadémiákkal? Az említett urak találmánya a nemzeti akadémiai rendszer, amely nélkülözte a szakmaiságot és még a földrajzi logikát is. Annál inkább politikai szempontokat tartalmazott. Tíz államilag kiemelt és támogatott futball akadémia között nincs ott Pécs, Kaposvár, Nyíregyháza, de ott van Kisvárda, vagy az FTC, amelyek a rengeteg a tao-támogatás ellenére sem tudtak kinevelni egy olyan játékost, akit bevethetnének az első csapatban. Délen pedig egyetlen állami akadémia sincs, még a pályáztatás is elmaradt” – fogalmazott a képviselő. Elmondta, 2019-ben 247 milliótól egymilliárd 181 millió forintig jutott az akadémiáknak, a legkevesebbet a Vasas Kubala Akadémia kapta, a legtöbbet pedig „nem fogják kitalálni”, a Felcsút. Ahogy fogalmazott, az állami akadémiák jelenléte szakmailag, gazdaságilag és a verseny szempontjából is indokolatlan. Ezért és a tízmilliárdok miatt nem érdektelen, hogy szakmai, erkölcsi vagy gazdasági ok miatt távolították-e el az eddigi vezetőt. Steinmetz Ádám lapunknak elmondta, a jövőben írásbeli beadvánnyal fordul az államtitkársághoz. A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia elküldött kérdéseinkre nem reagált.