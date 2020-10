Több mint ötezer fertőzött Lombardiában, a tartomány azonnali lezárását kérik az orvosok

Michael Ludwig két éve irányítja az osztrák fővárost, ahol a „vörösök” már tíz éve működtek együtt a környezetvédő zöld párttal, ám ennek a polgármester most véget szeretne vetni.

A liberális NEOS párttal kezd koalíciós tárgyalásokat az október 11-i bécsi önkormányzati választásokon 41,6 százalékot szerzett szociáldemokrata párt – jelentette be kedd déli sajtóértekezletén a bécsi SPÖ elnöke, Michael Ludwig polgármester. Az egykori tisztviselő két éve irányítja az osztrák fővárost, ahol a „vörösök” már tíz éve működtek együtt a környezetvédő zöld párttal, ám ennek Ludwig most véget szeretne vetni. Három párttal, a rózsaszínű jelképet viselő liberálisokkal, a zöldekkel és a feketéről türkizre váltó jobbközép néppárttal folytatott előkészítő tárgyalásokat, ezek során vált számára egyértelművé, hogy a kormányzásban még részt nem vett NEOS-szal fog elsőként koalíciós megbeszéléseket folytatni, s ezek kedvező alakulása esetén már november 15-én aláírható a koalíciós egyezség. A polgármester s ajtóértekezletén kitért azon kérdések elől, amely a zöldekkel való koalíció felbomlásának okait firtatták. Annyit mondott, hogy bécsi gazdaság élénkítésére, a foglalkoztatás javítására, az oktatási rendszer modernizálására, a város szociális vívmányainak erősítésére, a világban példátlan bérlakáshálózat további bővítésére vonatkozó szocdem tervek megvalósításához megfelelőbb partnernek tartja az SPÖ-nél hatszor kisebb liberálisokat, mint a csak háromszor gyengébb zöldeket. A zöldek az országos kormánykoalícióban a néppárttal működnek együtt. Bécsi vezetőjük, a bicikliprogram szerelmesének tartott Birgit Hebein és Ludwig között egy ideje már feszült volt a viszony. A polgármester már az előzetes tárgyalások előtt jelezte, hogy Hebein személyével kapcsolatban fenntartásai vannak, s a közlekedés témakörét mindenképpen el akarja venni a zöldektől. Mint hírlik, Hebeinék a nyitó megbeszélésen engedékenyek voltak, akár az említett témákban is hajlandók lettek volna áldozatokra. A kilencvenes és a kétezres évek kudarcba fulladt kísérletei után az osztrák liberálisok pártja, a NEOS 2012-ben alakult, elsősorban a néppárti konzervativizmusból kiábrándult tagokkal. Azóta az országos és több tartományi parlamentben is szerzett pozíciókat, illetve képviselője van az európai parlamentben. A pártot két éve Beate Meinl-Reisinger, három leánygyermek 42 éves, jogász végzettségű édesanyja vezeti, aki az országos ügyek élére állva a bécsi szervezetet az idén 30 éves Christoph Wiederkehrnek adta át. A fiatal politikus apja magyar, anyja francia. Roppant ügyesen irányította pártja választási kampányát, s már akkor világossá tette, hogy a NEOS szeretné átvenni, modernizálni és megreformálni a fővárosi oktatásügyet . Sikert aratott azzal a javaslatával, amellyel a versenyző pártok méltó viselkedését szorgalmazta. Fontosnak tartotta az átláthatóságot, sokak szerint ezzel vette le a lábáról Ludwig polgármestert.