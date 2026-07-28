Szabálysértő, ha valaki úgy akarja lefoglalni a helyét, hogy naplemente után a strandon hagyja a felszerelését.
Egy ember megsérült, többfelé megszakadt az áramellátás.
A földmozgás egy folyamatban lévő szeizmikus vihar része.
Az épületet már korábban rossz állapotú ingatlanként tartották számon.
Heten petárdázás miatt szenvedtek sérüléseket.
Milánót és Nápolyt is el kell szigetelni a római kormány egészségügyi szakértője szerint a járvány újabb berobbanása miatt.
Tüntetők és rendőrök összecsapásához vezetett Nápolyban a koronavírus-járvány terjedése miatt elrendelt kijárási tilalom ellen szervezett demonstráció péntek este.
Maszk nélkül, egymás hegyén-hátán tomboltak a kupagyőztes Napoli drukkerei.
Róma után Nápolyt is hótakaró fedte be kedden, amely megbénította a légiforgalmat és a vasúti közlekedést is - írja az MTI. Azért persze mindez nem csak tréfás dolog, a rendkívüli hidegben egy hajléktalan megfagyott a milánói vasútállomáson.
Két ember meghalt, egy megsebesült a Nápoly belvárosában szerdán lezajlott fegyveres üldözésben, amely a hatóságok szerint a szervezett bűnözés klánjai között a város feletti uralomért zajló háború újjáéledését bizonyítja.
Szuperrangadót rendeznek az olasz bajnokságban, a 25. fordulóban, a listavezető Napolit ugyanis a Juventus látja vendégül. Ez a találkozó akár a bajnoki cím sorsát is eldöntheti, az ugyanis nehezen elképzelhető, hogy bármely más együttes képes lenne még beleszólni a scudetto dolgába.
Hiába mutatott fel sikereket az olasz rendőrség a maffiaellenes küzdelemben, hiába sikerült a nápolyi maffia, a Camorra egy sor neves keresztapáját a rács mögé juttatni, Olaszország továbbra is távol van attól, hogy bejelenthesse, sikerült végérvényesen leszámolni az alvilággal, a szervezett bűnözéssel. Sőt, a börtönben lévő „nagy öregek” távollétében a maffiózók egy fiatal generációja kezdi átvenni az irányítást, amely sokkal veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb az elődöknél.
Az MSZP szerint a főváros eddig a hulladékszállítás nyereségéből finanszírozta a város takarítását, így a feladat állami átvétele után Budapesten is a néhány éve Nápolyban kialakult köztisztasági állapotok alakulhatnak ki.
Egy férfi meghalt, egy másik súlyosan megsebesült a nápolyi nagybani zöldségpiacon kedden történt lövöldözésben - közölték a hatóságok.
Családi vitában a feleségét, saját fivérét, sógornőjét és szomszédját is lelőtte egy nápolyi férfi pénteken, majd a fegyverrel a lakása erkélyéről az utcán a gyalogosokat vette célba.
Ötven és száz eurós bankókat hamisító pénznyomdát leplezett le az olasz rendőrség a Nápoly közeli Castelnuovo egyik lakóházában, ahol 23 millió eurónak megfelelő hamis pénz volt felhalmozva.
Belehalt sérülésébe szerdán reggel az a nápolyi szurkoló, akit május 3-án a Fiorentina-Napoli olasz kupadöntő előtt Rómában meglőttek.
A rettegett Vlad Tepes, az „ördögi” havasalföldi fejedelem, aki a vámpír Dracula gróf legendáját ihlette, Nápoly egyik kolostorában alussza örök álmát. Ezt állítja az Il Mattino című helyi lap, amely nápolyi és tallinni kutatók eredményeire hivatkozik.
Együttműködik az olasz igazságszolgáltatással Antonio Iovine, a camorra nápolyi bűnszervezet egykori pénztárnoka, aki Magyarországon átfolyatott 21 millió eurót - írta Roberto Saviano a La Repubblica csütörtöki számában.