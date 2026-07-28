Fiatal banditák fenyegetik Nápolyt

Hiába mutatott fel sikereket az olasz rendőrség a maffiaellenes küzdelemben, hiába sikerült a nápolyi maffia, a Camorra egy sor neves keresztapáját a rács mögé juttatni, Olaszország továbbra is távol van attól, hogy bejelenthesse, sikerült végérvényesen leszámolni az alvilággal, a szervezett bűnözéssel. Sőt, a börtönben lévő „nagy öregek” távollétében a maffiózók egy fiatal generációja kezdi átvenni az irányítást, amely sokkal veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb az elődöknél.