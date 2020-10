Véget ért Melbourne csaknem négy hónapos zárlata, kitört az ünneplés

Jávor Benedek arra szólítja fel az uniót, hogy az mondja ki: Orbán csak blöfföl, amikor az újjáépítési csomag, illetve a következő költségvetés megvétózásával fenyegetőzik. Elemzésében a főváros brüsszeli képviseletének vezetője azzal érvel, hogy Magyarország már eddig is az EU-támogatások legnagyobb haszonélvezői közé tartozott, a koronaválság miatt pedig csak még inkább rászorul a segítségre, mert már elköltötte a közösségtől kapott alapok 99 %-át. Azaz üres a kassza, nincs miből enyhíteni a fertőzés okozta súlyos gazdasági veszteségeket. Vagyis Orbánnak eszméletlenül kell az uniós bőségszaru, hogy életben tartsa a gazdaságot és valamennyire tompítsa a járvány pusztító következményeit. Márpedig ehhez csak a segélycsomagra és a hétéves büdzsére támaszkodhat, úgyhogy a soros német elnökségnek nem kellene annyira komolyan vennie a magyar ijesztgetést. Erre utal, hogy a Fidesz által Strasbourgban előterjesztett módosításokból az tűnik ki: még az infrastruktúra fejlesztésére sincs pénz, és a mentőprogramból a Covid-19 elleni küzdelem helyett ilyen célokra csoportosítanák át a támogatást. Ahelyett, hogy a munkanélkülieknek és a kis-, illetve középvállalkozásoknak nyújtanának segédkezet. Továbbá zöld alapokon újraindítanák a gazdaságot. De emellett az is szempont, hogy az infrastruktúra kiépítése során nagy összegeket lehet lenyúlni, tehát táplálni lehet a folyton éhes oligarchákat és kormányzati politikusokat. A hiányzó anyagi források már az orbáni rendszer alapjait, a vazallusok hűségét veszélyeztetik, ezért nagyon fontos, hogy gyorsan befolyjanak az új szubvenciók. Ebből következik, hogy a politikus zsarolni próbál, hiszen pontosan tudja, hogy a tervezett jogállami mechanizmus gyorsan elvezethet az annyira áhított források egy részének felfüggesztéséhez. Ily módon most farkasszemet néz az EU-val, mert azzal is tisztában van, hogy Brüsszel számára jelenleg a bajban lévő országok megsegítése a fő cél, nem pedig a demokrácia megvédelmezése. Ezért az EU engedni fog, így Orbán újabb csatát nyer meg. Csakhogy most más a helyzet, mint korábban, mert a magyar kormány stratégiailag kiszolgáltatott helyzetben van, azaz a közösségnek ragaszkodnia kell az eredeti jogállami javaslathoz. Egyben alternatívát kell kidolgoznia, hogy ezúttal ne a miniszterelnök és az oligarchák zsebét tömje tele. Vagyis az ütőkártyák Brüsszel kezében vannak, így rá kell olvasnia a politikus fejére, hogy az csak kamuzik, hazardírozik.

A lap szerint mind az Egyesült Államok, mind Európa elveszti a harcot a koronavírussal szemben. Trump stábfőnöke már beismerte, hogy a kórokozó terjedése kész tény, és a Fehér Ház nem is próbálja feltartóztatni a járványt. Az öreg földrészen minden eddigi rekordot megdöntött a megbetegedések száma, újabb kijárási tilalmakat és zárlatokat rendeltek el. Amíg nincs meg az ellenszer, addig a szakértők a maszk viselését és a folyamatos vizsgálatokat ajánlják, de Trumpnak esze ágában sincs ezekre odafigyelni. Ahogy a new yorki kormányzó mondta: az elnök egyetlen lövés nélkül adta meg magát, Amerika kapitulált a fertőzés előtt. De katasztrófára készülnek az európai vezetők is. A nyári nyitás és lazítás után megindult az idegenforgalom is, ám a 2. hullám most azokat az országokat is lerohanja, amelyek viszonylag simán megúszták az első menetet. Most még keményebb idők jönnek, hiszen sok ország mély gazdasági visszaeséssel küszködik, ezért próbálja elkerülni az ismételt leállást, mivel az megfektetné az ipart, ugyanakkor feltornászná a munkanélküliséget. Csakhogy aligha lehet kivédeni a kemény tilalmak következményeit.