Szárnyavesztett lett a Red Bull

A Red Bull 2005-ben debütált a Forma-1-ben, legsikeresebb időszakát pedig 2010 és 2013 között élte, amikor Sebastian Vettellel a fedélzeten sorozatban négyszer végzett az egyéni és a konstruktőri tabella élén. A hibrid éra beköszöntével viszont eltűnt az energiaitalos márka dominanciája, az elmúlt években a Mercedes és a Ferrari mögött a harmadik erőt képviselte. Christian Horner csapatfőnök sokáig a Renault motorját okolta a sikertelenségért, együttműködésük 12 év után, 2018 év végén fejeződött be, az új hajtóegységet azóta az addig igen problémásan működő Honda adja. A japán motorgyártó 2019-ben nagyot lépett előre, a Red Bull megbízható és gyors lett, Max Verstappen háromszor is győzni tudott, amivel év végén a harmadik helyen végzett megelőzve a jobb autóban ülő Ferrari pilótáit. Idén a Ferrari drasztikusan visszaesett és a középmezőny közepére csúszott, a Renault, a Racing Point és a McLaren viszont közeledett az osztrák istállóhoz. Verstappen azonban hiába hozza az eredményeket és szorongatja Valtteri Bottast az összetettben, a másik pilóta, Alexander Albon teljesen eltűnt a középmezőnyben és csupán a nyolcadik helyen áll. A holland 162, a thai 64 pontot gyűjtött 12 futam alatt. Albon bár úgy tűnt, az első nagydíjon kialakult kaotikusság miatt győzhet is, de Lewis Hamiltonnal való ütközése miatt végül kicsúszott a pontszerző helyek közül, a végén feladta a küzdelmet. Ezután csupán egy dobogó jött össze neki a Toszkán Nagydíjon, a legjobb ötbe ezen kívül háromszor került be. Az időmérőkkel gyűlik meg a baja elsősorban a thai versenyzőnek, eddig egyszer sem tudta legyőzni csapattársát, és minden kvalifikáción átlagosan öt tizedet kap tőle. Ezért nagy nyomás helyezkedik a 24 éves versenyzőre, aki érezhetően egyre frusztráltabbá válik. A legutóbbi két futamon még pontot sem szerzett, miközben Verstappen mindkét alkalommal a dobogón végzett, legutóbb le is körözte. Az Eifel Nagydíjon Albon először tönkretette Danyiil Kvjat versenyét, majd kis híján a másik Alpha Tauri pilótával, Pierre Gaslyval is ütközött. A „hab a tortán” pedig az volt, hogy Albon mindezt úgy kommunikálta csalódott hangon, hogy túl keményen versenyeznek ellene. A thai főleg az ominózus mondata miatt ismét a kritikák kereszttűzé alá került, a pilótakeringő hangosabb, mint bármikor a csapat háza táján, a Red Bull pedig ultimátumot adott versenyzőjének. Viszont a csapatnak nincsen előre léptethető fiatalja, ugyanis Kvjat és Gasly is szerepelt már a nagycsapatnál, és mindketten alulteljesítettek. A francia a tavaly szezon közbeni lefokozás után ugyanakkor magára talált, idén vezére az Alpha Taurinak és az Olasz Nagydíjon elképesztő körülmények között sikerült győznie. Ennek is köszönhetően, az Alpha Tauri kedden bejelentette, hogy Gasly náluk versenyez a következő szezonban, Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója azt ígérte, három futam múlva, Bahrein után jelentik be, ki lesz a francia csapattársa. Ez a személy Albon, Kvjat és Yuki Tsunoda közül kerülhet ki, utóbb jelenleg az F2-es világbajnokság harmadik helyén áll, benne van a junior programban és élvezi a Honda támogatását is. A japán gyártó viszont október 2-án bejelentette, hogy 2021 végén kiszáll a sorozatból. Az utóbbi időben felerősödtek azok a pletykák, miszerint Nico Hülkenberg, esetleg a jövőre ülés nélkül maradó Sergio Pérez lesz Verstappen csapattársa. A Red Bull inkább a német felé kacsintgat. A váltás annyiban lenne meglepő, hogy így az osztrák istálló szakítana a hosszú időn át tartó hagyományával, miszerint csak a juniorprogramjából választ versenyzőt. Fontos Verstappen szerepe is, az energiaitalos csapat gyémántként tekint a hollandra, benne látja a következő világbajnokot, mindent megtesz a sikeréért, pontosan emiatt nem szeretné, hogy csapaton belül érkezzen a nyomás az első számú pilótájára, erre pedig Hülkenberg és Pérez is veszélyt jelenthet. Ennek ellenére az utóbbi időben Verstappen ha csak szolidan is, de elkezdett a német mellett kampányolni. A Red Bullnak a konstruktőri második hely idén elég biztosnak tűnik, nem zár így rossz évet, de 2022-re egyelőre motorgyártó nélkül maradt, s ha Albon újabb esélyt kap, de nem javul, akkor jövőre jöhet az igazán komoly gond, ugyanis a riválisok közelednek, és így már nem lesz elég Verstappen „egyszemélyes műsora”.