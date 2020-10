A járvány első hulláma óta a legszigorúbb korlátozásokat vezetik be Németországban

Újra általánossá válnak a korlátozások Európában, mert egyre több vezető ismeri fel: a mostani hullám, a tavaszinál is súlyosabb lehet.

Megtelt kórházak, fertőzöttségük ellenére munkába hívott orvosok és rendszeresen rekordot döntő napi esetszámok - egyre drámaibb hírek jelennek meg Európában a koronavírus-járványról. A szakemberek hiába figyelmeztették időben a közvéleményt, hogy ősszel jön a második hullám, úgy tűnik, a döntéshozók és az átlagemberek többsége egyaránt alábecsülte a veszélyt. Az időben meghozott korlátozások és a társadalmi fegyelmezettség híján viszont a tavaszinál is nagyobb hullám, valóságos "cunami" fenyegeti a kontinenst. Számos európai vezető már felismerte a kockázatot, ezt mutatja, hogy egyes országokban ismét korlátozásokat vezettek be, amelyeket fokozatosan szigorítanak. Egyelőre azonban a meghozott intézkedések általánosságban enyhébbnek mondhatóak az év elejeiekhez képest. Csehországban október eleje óta egyre szigorúbbak a korlátozások, ám a vírus terjedését nem sikerült lelassítani: újra megdőlt a napi rekord, tegnap már 15 663 igazolt fertőzöttet regisztráltak. Az Andrej Babis vezette cseh kormány abban bízik, hogy a frissen érvénybe lépett szigorítások - az éjszakai kijárási tilalom, az üzletek nyitvatartási idejének lerövidítése és teljes vasárnapi boltzár - javítanak a helyzeten, ám a szakemberek szerint ennél többre lenne szükség. Milan Kubek, a Cseh Orvosi Kamara elnöke az iDnes hírportálnak adott nyilatkozatában keményen bírálta a Babis-kormány hozzáállását, mert nem hajlandóak elismerni, hogy számottevő gazdasági károk nélkül lehetetlen kilábalni a jelenlegi krízisből. “Csak az a kérdés, milyen gyorsan húzzák be a kéziféket. Minél hamarabb teszik meg ezt, annál kevesebb lesz az áldozat és annál kisebb lesz a gazdasági kár” - hangsúlyozta Kubek.

A szakemberek Szlovákiában is elégedetlenek, pedig északi szomszédunkban egyelőre még közel sem olyan kritikus a helyzet. A Zuzana Caputova államfőt kedden mneglátogató járványügyi szakértők elsősorban azt kifogásolják, hogy az Igor Matovic vezette kormány nyilatkozatai inkább csak megosztják a társadalmat. Ezenfelül keveslik a naponta elvégzett 14 600 tesztet, ami egyúttal meglehetősen rossz fényt vet hazánkra, hiszen a tesztelést illetően Szlovákia a nagyjából a kétszer akkora népességű Magyarországgal azonos szinten van. Matovic hangzatos lépésével, az egész lakosság hétvégén kezdődő tömeges letesztelésével kapcsolatban pedig megjegyezték, hogy jobb lenne kifejezetten a lokális gócpontokra koncentrálni. Mindeközben Nyugat-Európában már az országos karantén (újra)bevezetése is napirenden van, hogy elkerüljék az egészségügyi ellátás összeomlását. A Reuters hírügynökség szerint a belga szövetségi kormány pénteken dönthet a kérdésben. Lakosságarányosan, az igazolt fertőzések tekintetében jelenleg Belgiumban a legrosszabb a járványhelyzet az egész Európai Unióban. Az országban már a súlyosabb betegek ellátása is gondokat okoz, akkora a krízis, hogy tíz kórházban is arra kérték a koronavírussal megfertőződött orvosokat, hogy amennyiben enyhébbek a tüneteik, lássák el feladataikat. Az egészségügyi rendszer Hollandiában is megroppant, ezért a hágai vezetés is fontolgatja az országos karantént, de Mark Rutte miniszterelnök kedden azt hangsúlyozta, hogy nem kívánnak a szükségesnél szigorúbbak lenni. Amennyiben azonban a vendéglátóhelyek két héttel ezelőtti bezáratása nem lassítja a pandémiát, akkor drasztikusabb lépések is elképzelhetőek. A holland kórházak túlterheltségét egyelőre csökkenti, hogy a szomszédos Németországba szállítanak át betegeket. A német kormány jószívűsége azonban nem tarthat örökké, mivel a járványhelyzet ott is súlyosbodni látszik. Az aktív fertőzöttek száma Németországba is hétről-hétre emelkedik, Angela Merkel német kancellár ezért szerdán arról egyezett meg a tartományi vezetőkkel, hogy országszerte bezárják a vendéglátóhelyeket, kulturális intézményeket és edzőtermeket, illetve korlátozzák a társas kapcsolatokat - átmenetileg csak két háztartás legfeljebb tíz tagja találkozhat egyszerre egymással még a privát helyszíneken is. Az intézkedéscsomag a jövő hétfőn lép érvénybe.