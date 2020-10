Először lesz magyar ügyvezetője az IMF-nek

Az indítvány értelmében a kormányok minden évben jelentésben számolnának be a minimálbér-lefedettség adatairól az Európai Bizottságnak.

A munkavállalók megfelelő minimálbérhez való juttatása a célja annak az uniós irányelvnek, amelyet az Európai Bizottság szerdán terjesztett elő. A testület nem kötelezi a tagállamokat minimálbér bevezetésére és nem határoz meg közös minimálbér-szintet sem. Nem kívánja átvenni sem a nemzeti hatóságok, sem a szociális partnerek hatáskörét és szerződéses szabadságát a bérek meghatározására. Jogalkotási javaslatával azt szeretné elérni, hogy minden egyes országban világos és egyértelmű feltételek mentén, a szociális partnerek bevonásával állapítsák meg a tisztességes megélhetést biztosító minimálbért, amelyet a bruttó bérhez igazítanának. Az intézkedések végrehajtását a tagállamoknak folyamatosan ellenőrizniük kellene és gondoskodniuk a betartásukról. Az indítvány értelmében a kormányok minden évben jelentésben számolnának be a minimálbér-lefedettség adatairól az Európai Bizottságnak.

- nyilatkozta az előterjesztés előadója, Nicolas Schmit munkahelyteremtésért és szociális jogokért felelős biztos. “A minimálbérnek lépést kell tartania a fizetések utóbbi évtizedekben tapasztalt emelkedésével. A kollektív tárgyalások alapvető fontosságúak ebben a tekintetben”. A megfelelő szintű minimálbér csökkenti a munkavállalói szegénységet, a nemek és a bérek közötti szakadékot és növeli a termelékenységet - vélekedik a brüsszeli testület, amely szerint külön aktuálissá és sürgetővé teszi a jogszabályi javaslatot, hogy a járvány frontvonalában dolgozó szakemberek és a nők nagy része minimálbérből kénytelen megélni az EU sok országában. A minimálbért már minden EU-tagállamban bevezették: 21 országban törvény írja elő, hatban kizárólag kollektív szerződések biztosítják. Sok-sok dolgozó azonban kiszorul a védelemből. Ott, ahol kollektív szerződések garantálják a minimálbért, általában magasabb a színvonala és alacsonyabb a bérek közötti egyenlőtlenség. Az Európai Bizottság szándéka ezért a bérekkel kapcsolatos kollektív megállapodások elősegítése, különösen ott, ahol ebből kimarad a munkavállalók több mint 30 százaléka. Magyarország mindenképpen ezek közé a tagállamok közé tartozik. A javasolt irányelvről az Európai Parlamentnek és a kormányok képviselőiből álló EU Tanácsnak kell megállapodnia, mielőtt hatályba lép. Ez jó pár hónapot vehet igénybe.

Itthon kezdődik az béregyeztetés

Megkezdődtek a jövő évi minimálbérrel, garantált bérminimummal és bérajánlással kapcsolatos egyeztetések a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) monitoring bizottsági ülésén - jelentette be Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A kormány célja továbbra is az, hogy a munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek állapodjanak meg a kötelező legkisebb bérek jövő évi mértékéről. Ezzel szemben tanácskozáson megjelent munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek elengedhetetlennek tartják a kormány aktív részvételét a tárgyalásokon. Ugyanis mint a legnagyobb munkaadó egyre több korábban állami intézményét és azok munkavállalóit helyezi át a Munka törvénykönyve hatálya alá - érvelt lapunknak Kordás László. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökétől megtudtuk: konkrét számok nem hangzottak el, azok várhatóan a novemberi találkozókon kerülnek elő. Emlékeztetett azonban, hogy a környező országokhoz képest késében vannak a hazai egyeztetések, bár így nyilvánvalóvá vált, hogy egyre inkább leszakadunk tőlük a legkisebb bér tekintetében is, ami Szlovákiában átszámítva már 200 ezer forint felett jár. A szakszervezeti vezető üdvözölte az Európai Bizottság szerdai döntését a uniós minimálbér irányelvéről, mert ez további esélyt kínál majd a bérek felzárkóztatására.