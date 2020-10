Franciaország ismét bezár, általános karantén lesz az országban

Ramzan Kadirov kezdeményezésére 100 ezer rubelt (mintegy 400 ezer forintot) ér a megfelelő névadás.

Pénzjutalmat kapnak azok a szülők, akik a Csecsenföldön csütörtökön születő gyermeküket Mohamed, a próféta valamelyik családtagja vagy harcostársa tiszteletére nevezik el – közölte Ahmed Dudajev, az Oroszországhoz tartozó dél-kaukázusi köztársaság tájékoztatási és sajtóügyi minisztere szerdán az Instagramon. Dudajev videoüzenetében elmondta, hogy a köztársaság vezetője, Ramzan Kadirov kezdeményezésére

100 ezer rubelt (mintegy 400 ezer forintot) kapnak az apjáról, Ahmat Kadirovról elnevezett regionális társadalmi alaptól azok a szülők, akik a csütörtök nulla órától éjfélig világra jövő gyermeküket a próféta, a családtagjai, a feleségei vagy legszorosabb követői után nevezik el.

A miniszter fel is sorolta a választható személyneveket. Csecsenföld első embere kedden a Telegram-csatornáján arra szólította fel Emmanuel Macron francia elnököt, hogy hagyjon fel a Mohamed-karikatúrák publikálásának támogatásával. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán felhívta az újságírók figyelmét arra, hogy Oroszország külpolitikáját az államfő, nem pedig a regionális vezetők határozzák meg. Kadirov ezzel kapcsolatban a közösségi médiában megjegyezte, hogy muzulmánként, nem pedig politikusként fejtette ki véleményét a francia hatóságokról, amit hívő minőségében kész akár ezerszer is megismételni. Hozzátette, hogy álláspontja kimondásáért kész lemondani tisztségéről, vállalni a szenvedést, sőt a halált is.

– De némán figyelni azt, ahogy az istentelenek kigúnyolják a vallást, nem tudom és nem fogom – írta Kadirov.