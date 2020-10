Rétvári Bence is koronavírusos lett

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak a gárdonyi Panoráma szabadstrand melletti terület ügyében, amelyet egy helyi politikus vállalkozásának adtak bérbe.

Csak a nádas zúgása hallatszik a gárdonyi Panoráma szabadstrandon: a kikövezett sétány szinte teljesen néptelen, legfeljebb egy-egy kutyasétáltató, szelet próbálgató szörfvitorlás jár erre október közepén. A strand bejáratától néhány méterre üres plakáthely árválkodik, még látszanak rajta egy sietősen letépett hirdetmény ragasztónyomai. Korábban őrzés nélküli fizetős parkolást jelző tábla állt itt, a Google Maps 2018-as utcaképén a régi tarifák is láthatóak. Ezek a díjak azóta csak nőttek, idén nyáron egy autó parkolási napidíja ezer forint volt, de egy motorkerékpár után is elkértek ötszáz forintot. Jelentéktelen összeg, mondhatnánk, de a napokban pont emiatt robbant ki országos sajtóvisszhangot kiváltó botrány a Fejér megyei településen. A strand két bejárata között 200 méteren húzódó földcsík közterület, amin minden strandszezonban több tucatnyi autó áll. Gárdony azonban bagóért adta ezt bérbe a Panoráma strand üzemeltetőjének, Dávid Zoltán helyi önkormányzati képviselő cégének.

A Gárdonyi Közlöny Facebook-oldal által kiszúrt 2017-es szerződésmódosítás szerint a Dávid Víz-Szer Kft. szezononként mindössze 55 ezer forintért bérli és adja ki parkolóként a 600 négyzetméteres földsávot. Az alul árazottnak tűnő önkormányzati szerződés miatt Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke rendőrségi feljelentést tett, a Gárdonyi Rendőrkapitányság pedig már nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének alapos gyanúja miatt nyomoz. Mi mindenben a szabályokat betartva jártunk el – hangoztatta Tóth István, Gárdony fideszes polgármestere, amikor a közterület bérbeadásáról kérdeztük. A település vezetője szerint a balliberális sajtó és politikusok egy kiragadott részletet nagyítottak fel, melyet csak a teljes történet ismeretében lehetne helyén kezelni.

„A Panoráma üzemeltetése 2011-ben került vissza korábbi bérlőjétől az önkormányzathoz. Választanunk kellett, hogy átvesszük a fenntartás terheit, vagy új pályázatot írunk ki rá. Az utóbbi mellett döntöttünk, de csak a második körös pályázat előtt jelentkezett Dávid Zoltán, hogy neki élete álma lenne egy szabadstrand üzemeltetése” – idézte fel az előzményeket Tóth.

Az érdeklődést tett követte, az önkormányzat pénzügyi bizottságát is vezető Dávid Zoltán cége egyedüli pályázóként nyerte el az üzemeltetési jogot. A szerződés értelmében a Dávid Víz-Szer szezononként 800 ezer forintért bérli és tartja fent Panoráma teljes partszakaszát – cserébe hozzá folynak be a büfék helyhasználati díjai és a parkolóbevételek. Mint kiderült, utóbbi megoldás teljesen megszokott Gárdonyban, az önkormányzat a 6-7 helyi strand mindegyikénél lemondott a parkolási díjról az üzemeltetés fejében. A problémát mégis a parkolás jelentette: Tóth elmondása szerint a szabadstrand vendégei nem hajtottak be a fizetős zónába, inkább a közterületnek számító sávon álltak meg, amit Dávid Zoltán cége tart rendben. A vállalkozó jelezte, így már nem éri meg a strandüzemeltetés, és döntés elé állította az önkormányzatot: vagy visszaadja a Panorámát, vagy megkapja a vendégek által használt közterület üzemeltetési jogát is.

„Úgy voltunk vele, hogy inkább segítünk: jelképes, 55 ezer forintos éves díjért átadtuk ezt a területet is a cégnek, Dávid Zoltán pedig vállalta, hogy karbantartja a helyet” – magyarázta a városvezető.

Tóth szerint a Dávid Víz-Szernek nincsenek óriási bevételei, a szezon legfeljebb három négy-forgalmasabb hétvégét jelent a Velencei-tónál. Amikor emlékeztettük, hogy a Gárdonyi Rendőrkapitányság mégiscsak hűtlen kezelés gyanújával vizsgálódik a bérbe adott terület miatt, azt mondta: nyugodt szívvel áll bármilyen bíróság, rendőrség elé. Egy 2014-es gárdonyi rendkívüli ülésen - a jegyzőkönyv szerint - egyébként felmerült, hogy pályázatot kellene kiírni a 600 négyzetméteres terület hasznosítására, mert itt parkolót üzemeltetni üzletileg előnyös, ennek ellenére már ezen az ülésen bérbe adták a területet. Érdekesség, hogy az ülésen maga Dávid Zoltán beszélt arról, hogy ő ezt a kis földdarabkát nem parkolóként hasznosítaná. A polgármester megerősítette, hogy a Dávid Víz-Szer valójában már hat éve bérli a területet és szerinte abban nincs összeférhetetlenség, hogy Dávid Zoltán a pénzügyi bizottság elnöke, mert személyesen nem vett részt cége kérelmének elbírálásában. Hogy Dávid mennyit profitálhat a strand és a két parkoló üzemeltetéséből, nem egyértelmű; a képviselő nem vette fel a telefont, nem reagált a témában elküldött levelünkre sem. A kinti parkoló bevétele mindenesetre egyetlen forgalmas nap alatt megtérítheti az 55 ezer forintos bérleti díjat akkor is, ha csak 30 férőhellyel számolunk. A benti fizetős zóna szintén jövedelmező lehet, és a strandon dolgozó három büfés és sportszerkölcsönző is több százezer forintos helyhasználati díjat fizethet – egyikük 450 ezer forintos tételt említett kérdésünkre. Emellett, a Dávid Víz-Szer profitál a 200 forintos díjjal működő nyilvános vécéből is. A strand üzemeltetésének és a személyzet fenntartásának ugyanakkor szintén vannak költségei. Az Opten cégadatbázisa szerint az egyfős cég a tavalyi évet mindenesetre 20 milliós nettó bevétellel és 20,5 milliós kötelezettségvállalással zárta, 3,5 milliós veszteség mellett.