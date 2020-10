Meghalt 65 beteg, 3286 új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon

3753 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 267-en vannak lélegeztetőgépen.

Budapesten (19 562) és Pest megyében (8985) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (4517), Győr-Moson-Sopron (4362), Szabolcs-Szatmár-Bereg (3737), Hajdú-Bihar (3434) és Csongrád-Csanád megye (3228). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (717). 3286 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 71 413 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 65 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1699 főre emelkedett, 17 953-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 51 761 fő – közölték pénteken a kormányzati tájékoztató oldalon . Az aktív fertőzöttek száma 51 761 fő. Az aktív fertőzöttek 27 százaléka, az elhunytak 34 százaléka, és a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 3753 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 267-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 26 396-an vannak, a mintavételek száma 1 048 580. Az oldal térképe alapján eddig(19 562) és(8985) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi(4517),(4362),(3737),(3434) és(3228). A fertőzésben legkevésbé érintett megye(717).

Kiemelték, hogy jövő héttől tovább szigorodnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok. Jelenleg kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. November 2-től, hétfőtől pedig már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszkot viselni. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést az üzletekben és bevásárlóközpontokban és emelkedett a hatósági házi karantént megszegőkre kiszabható bírság összege is. A vendéglátóhelyeket és a szórakozóhelyeket 23 óra után be kell zárni. Az Operatív Törzs jelenleg 86 óvodában rendelt el rendkívüli szünetet, az iskolákban pedig zajlik a fertőtlenítő nagytakarítás az őszi szünet alatt. Hangsúlyozzák, hogy a vírus terjedésének gyorsulásával, egyre több mintavételt kell elvégeznie a mentőknek is. Az Országos Mentőszolgálat a Belügyminisztérium közreműködésével napokon belül még 200 mintavételi egységet állít be országszerte. Az egységek személyzetét végzős orvostanhallgatók alkotják, a járműveket a BM biztosítja. A mintavevőket az Országos Mentőszolgálat képezi ki.