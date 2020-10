Leállnak-e a civilek elleni támadások Hegyi-Karabahban?

A luxemburgi külügyminiszter arra számít, hogy leáldoz az EU-ban a populizmus fénykora, ha Trump alulmarad a három nap múlva esedékes választáson, mert az olyan politikusok, mint Kaczynski, Orbán, Salvini és Le Pen számára az USA nem volna többé viszonyítási pont, nem hivatkozhatnának az amerikai elnökre. Persze ettől még maradnának a gondok Európában, hiszen például a magyar kormányfő immár 10 éve fűrészeli az ágat a jogállam alatt. Asselborn bízik benne, hogy az amerikaiak felismerik: az egész világ jövője, a demokrácia átfogó értékrendje függ attól, miként voksolnak, mert az könnyen végzetesnek bizonyulhat, ha Washingtonban az megy tovább, mint ami az eltelt négy évben folyt. Ennek megfelelően az erősebb joga helyett ismét a nemzetközi szabályoknak kell érvényesülniük, le kell áldoznia az illiberalizmusnak és a nacionalizmusnak. Hiszen a mostani elnök egészen páratlan abban az értelemben, hogy egyetlen elődje sem osztotta meg ilyen mértékben a világot. Ám ez így folytatódhat ezért reméli Asselborn, hogy Biden fut be elsőnek. De vele sem lesz azonnal harmonikus az EU viszonya, nem lehet visszahozni a 2016 előtti állapotokat. Az USA társadalma teljesen széttagolt és egy új elnök sem tekinthet el saját országa érdekeitől. Úgy hogy lenne bőven ütközési pont, lásd a Kínához és Oroszországhoz fűződő viszonyt, valamint a kereskedelmi ellentéteket. Ilyenformán elsősorban a politikai légkör lenne más, de az is óriási fejlemény volna. Tehát ha a transzatlanti együttműködés kulturáltabbra és komolyabbra váltana. És nem azt kellene folyton Washingtonból hallani, hogy „America first, America first”. Biden fontosnak tartja a nemzetközi intézményrendszert, és közös erővel kívánja rendezni az olyan problémákat, mint a klímaváltozás és a Covid-19, ideértve annak gazdasági kihatásait is. Márpedig ez a döntő eltérés Trumphoz képest.

Az elemzés súlyos megosztottság és értetlenség forrásának nevezi a jogállamot, amit – kellő eszköz híján - az Európai Bizottság nem tud kikényszeríteni, de aminek már a meghatározásával baj van. Az Európai Szerződés 2. paragrafusa ugyan tartalmazza, hogy az unió a jogállami értékekre épül, de pont azokból űz nyíltan gúnyt Magyarország és Lengyelország. A két kormány ugyanakkor divatszónak minősíti a jogállamot, illetve olyan fogalomnak, ami jogilag nem is létezik, vagy azt állítja, hogy az túlságosan is elnagyolt, így igazából nem lehet mérni. A nyári uniós csúcs mindenesetre előirányozta, hogy az uniós támogatásokat csak azoknak a tagoknak fizetik ki, amelyek eleget tesznek a demokratikus játékszabályoknak. De ehhez előbb meg kell határozni, hogy mi fán terem a jogállamiság. Mert ha például az igazságszolgáltatás függetlenségét vesszük, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon a főügyész csak az Országgyűlésnek tartozik elszámolással. De Polt Péter, Orbán bizalmasa még sosem merészkedett odáig, hogy vizsgálatot indítson a miniszterelnök jó pár barátjának korrupciós ügyeiben, amikor azok európai pénzekből tömték tele a zsebeiket. De hasonló példákat lehetne hozni a bírák függetlensége, a közmédia, az egyetemek, a jegybank önállósága kapcsán is. Vagyis a kérdés meglehetősen összetett, ám ez afelé tereli a jogállami mechanizmus ellenfeleit, hogy elutasítsák az egész feltételrendszert. Orbán Viktor ugyan sosem árulta el, miben is áll pontosan az illiberális demokrácia, de azért volt bizonyos visszhangja annak, hogy kettős mércével vádolta meg Brüsszelt. Úgyhogy az EU-nak szüksége volt némi csalafintaságra, hogy a többi közt a Lex Soros ügyében kivívja igazát az Európai Bíróság előtt. Azzal együtt, hogy ezek az ítéletek sokszor túl későn születnek meg. Persze a Velencei Bizottság, de az unió végrehajtó testülete is meglehetősen pontosan körülhatárolta az elmúlt években a jogállam fogalmát, vagyis mint a Middlesex-i Egyetem két kutatója rámutat: a konszenzus már létrejött, még akkor is, ha nem minden tagország csatlakozott hozzá. Donáth Anna azt hangsúlyozta nemrégiben napvilágot látott cikkében, hogy a vitának a hatalom tényleges gyakorlatára kell összpontosítania, nem pedig arra, hogy formálisan megvannak-e a fékek és ellensúlyok, mivel azok már jó ideje nem működnek Magyarországon.