Az idei ősz leghidegebb hajnalával indult a november

A koronavírusos fertőzöttek egyre csak jönnek, két intenzív osztály sem elég az ellátásukhoz.

Háborús állapotokról számolt be szombati Facebook-posztjában a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház egyik orvosa: Csipszer Bernadett egy reggeli ügyelet után számolt be tapasztalatairól, bejegyzését az Úgytudjuk idézte.

„A tények: a győri kórház érdemben közel teltházas COVID-pozitív betegekkel, lassan minden korábbi osztály helyén koronavírusos betegek fekszenek.” „A kórházban jelenleg 3 intenzív osztályon (eddig 1db központi intenzív osztály volt) küzdenek szó szerint a kollégáim a betegekért….2 intenzív osztály COVID-intenzív, 1 nem fertőzött betegeket ellátó intenzív osztály. A betegek csak jönnek és jönnek, egyre fiatalabbak az intenzívre kerülő pozitív betegek…nem 80+, hanem 50+, 40+ vagy fiatalabb.

„Az intenzíven dolgozó kollégák elmondása alapján, aki lélegeztető gépre kerül, annak sajnos kis esélye van a túlélésre. Kevés beteget tudnak megmenteni. Aki intenzíves szakorvos, szakdolgozó, hozzá van szokva a küzdelemhez, halálhoz, de nem ehhez, ami most zajlik.”

- írta Csipszer. Hozzátette, a környékbeli megyék kórházai is beteltek, úgy tudja, hogy a mobil járványkórház is közel teltházas. „…intenzíves orvosok hívják egymást, hogy próbáljanak a betegeik számára vmelyik másik intenzíven helyet találni, mert ők már nem tudják hová tenni a beteget (…) És közben az egyéb betegek ellátása (balesetek, szívinfarktus, agyvérzés, mérgezés, szülések, stb. stb) ugyanúgy szükséges és nincs belőlük kevesebb, mint máskor.” Az orvos mindenki arra biztatott, hogy vegye komolyan a járványhelyzetet és a védelmi intézkedéseket, különben „lassan nem lesz más, mint halálhörgés és siralom” – és megértést kért a gyakran fáradt, és türelmetlen, de az emberéleteket mindenkor menteni próbáló egészségügyi dolgozók nevében is.