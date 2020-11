Bankfúzió a NER-rel: már külföldi terjeszkedésről is beszélnek

A második legnagyobb magyar bankot hozná létre Mészáros Lőrinc és a kormány.

A Takarékbank-csoport, az MKB Bank és a Budapest Bank (BB) tulajdonosai október végén megalapították a Magyar Bankholding Zrt.-t, amely a pénzintézetek közös fúziós cége lesz – jelentették be a az érintett bankok. A három közepes bank jelenleg a 6.-9. helyen van pénzintézetek rangsorában a hazai piacon, az egyesüléssel viszont létrejön az OTP méretével vetekedő második legnagyobb magyar bank. A csoporton belül a legnagyobb tőkével a Takarékbank bír, így az új cégben is meghatározó lesz a szerepe a 37,7 százalékos részesedéssel, a sorban következő MKB 32 százalékos, majd a legkisebb bank, a Budapest Bank révén a magyar állam 30,3 százalékos szavazatarányhoz jut. Az MKB Bank Mészáros Lőrinc, a Takarékbank pedig Vida József, illetve Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, vagyis a kormány újabb milliárdos gigaügyletet kíván létrehozni Mészárossal és köreivel. A Budapest Bankot az Orbán-kormány 2015 februárjában vásárolta meg a régióból kivonuló GE Money-tól, amely a General Electric amerikai multi pénzügyi cége. A vételárat szakmai körökben túlzónak értékelték, de a kormány nem akarta, hogy BB egy külföldi bank tulajdonába kerüljön, ezért végül az állam kifizette a 700 millió dolláros, átszámítva 170-190 milliárd forintos árat, ami mai árfolyamon 220 milliárdot ér. A magyar kormány ugyan vállalta a nemzetközi szervezetek felé, hogy záros határidőn belül értékesíti a BB-t, ám ezt igazán meg sem próbálta, ugyanis olyan árat kellett volna kérnie, amit nem adtak volna meg a vevők. Áron alul megválni a nyakunkon maradt banktól pedig nyílt beismerése lett volna annak, hogy nem jól bántak az adófizetők pénzével. Ám a mostani ügylettel még az is bekövetkezhet, hogy az állam és adófizetők egy fillért sem látnak a bankból, ugyanis a most megalakított bankholdingban pont a kormány lesz a legkisebb szavazó, a döntéseket vélhetően a Mészáros-Vida páros hozhatja. Mager Andrea, az állami vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszter két héttel ezelőtt a parlament költségvetési bizottságában éves meghallgatásán azt mondta, hogy mindez a nagyobb versenyt szolgálja. A mi célunk az – fogalmazott a miniszter –, hogy a Budapest Bank eladása esetén ne csak a pénzre legyünk figyelemmel, hanem amikor arról döntünk, hogy értékesítés vagy apport útján további befektetésként tekintsünk a BB-re, akkor a szemünk előtt az kell hogy lebegjen, hogy több versenyt szeretnénk a magyar piacon, és egy tőkeerős, piacvezető, univerzális bankcsoport nehezebb piaci körülmények között is eredményesen tudja a magyar gazdaságot szolgálni. A miniszter hivatkozott egy jegybanki tanulmányra, amely szerint Magyarország nagyjából öt-hat univerzális nagybankot bír el, és ennek eredménye nem kevesebb, hanem a több verseny lenne – fogalmazott Mager Andrea. A most megalakult Magyar Bankholding Zrt. 740 milliárd forintos értékkel indul, ennek a 30,3 százaléka 224 milliárd forint, azaz per pillanat ennyire értékelik a Budapest Bankot. Vagyis a pénzintézet értéke papíron mindössze 10 millió dollárral mintegy 3-4 milliárd forinttal emelkedett. A tulajdonosok stratégia célja, hogy a párhuzamosságok csökkentével egy a jelenleginél hatékonyabb nagybankot létrehozni, amely – ahogyan lenni szokott – a költségek és persze a létszám csökkentést jelenti. A fiókhálózat észszerűsítésével jelentős megtakarítás érhető el, de ugyanez igaz a támogató és back office területek összevonására, szereposztására is – olvasható a bankholding közleményében. A mai banki működés egyik kiemelt területe az informatika. Az IT területen a működési költségek, a fejlesztések és rendszerek ésszerűsítése, valamint az üzemeltetési költségek mérséklése jelentenek kiemelkedő lehetőségeket. A beruházások és szakértői költségek területén további megtakarítások érhetők el. A tranzakcióba bevont nemzetközi stratégiai tanácsadó társaság elemzése alapján az ügylet évi több tízmilliárd forintot érő egymást erősítő hatást hozhat felszínre, ami erősítheti a bankcsoport versenyképességét, növekedési kilátásait, profittermelő képességét és tovább javítja az ügyfélkiszolgálás színvonalát. Az új bankcsoport stabil hátteret biztosíthat a jövőbeli külföldi terjeszkedésekhez is, és a bankholding közleménye ezen a ponton az OTP-t akaratlanul is nemcsak versenytársnak, hanem követendő példának is tekinti.