Magyar külügy: Vannak még azonosítatlan áldozatok

Orosz és ukrán források szerint is lelőtték a maláj légitársaságnak azt az Amszterdamból Kuala Lumpurba haladó Boeing 777-es gépét, amely Ukrajnában, a donyecki körzetben, 60 kilométerre az orosz határtól zuhant le. Hollandiai közlések szerint összesen 298 személy volt a repülőn. A tragédiának egyetlen túlélője sincs, a gépen több gyerek is utazott. Az eddigi adatok szerint az áldozatok között 154 holland, 27 ausztrál, 11 indonéz, 6 brit, 4 belga, 4 német, 3 fülöp-szigeteki, valamint egy kanadai állampolgár is van. A magyar külügyi szóvivő szerint még vannak utasok, akiket nem sikerült azonosítani. Az amerikai hírszerzés előzetes értékelése szerint a kelet-ukrajnai szakadárok által kilőtt rakéta találta el a gépet.