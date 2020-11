Nem húzhatja tovább az Emmi, ki kell adnia a TAO-pénzek felhasználásáról szóló dokumentumokat

Harmadfokon is bukott is tárca, és nem is kérhet pénzt az információk kiadásáért.

A pert még a Transpareny International (TI) indította a minisztérium ellen még két éve. A szervezet most azt közölte a honlapján : még 2018 novemberében arra kérték az Emmit, hogy adja át a látvány-csapatsport támogatások („Tao.-pénzek”) felhasználásának az ellenőrzéséről készült iratokat. Ekkor azt közölték, kiadják, csak hárommilliónál is többet kértek érte. Ezért a TI beperelte a tárcát és kérték, ingyenesen kaphassák meg az adatokat. Noha már jogerősen megnyerték a pert, a minisztérium a Kúriához fordult és el akarta érni a nekik kedvezőtlen ítélet megsemmisítését. A Kúria visszautasította ezt a kérelmet, így a Kásler Miklós vezette hivatal kénytelen lesz teljesíteni a jogerős ítéletet.

„A Transparency International Magyarország nemrég újból felszólította az adatok kiadását illetően mindezidáig vonakodó EMMI-t arra, hogy tegyen eleget a bíróság ítéletének és ingyenesen adja át a Tao.-pénzek körében végzett szabálytalansági ellenőrzések iratait.”