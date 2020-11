Makón is meghalt egy tanár, bezárt az iskola

November 8-ig tantermen kívüli oktatást rendeltek el.

Koronavírusos megbetegedések miatt hétfőtől zárva tart a makói Kálvin Téri Református Általános Iskola, ahol november 8-ig tantermen kívüli oktatást rendelt el az Operatív Törzs. Úgy tudjuk, az intézmény egyik pedagógusa a hétvégén elhunyt, ám hivatalosan sem az iskola, sem pedig a fenntartó nem erősítette meg, hogy a halálának köze lenne a koronavírushoz. A Makó-Belvárosi Református Egyházközség elnöklelkésze, Kondrát Zoltán megkeresésünkre közölte: a halálok személyes adatnak minősül, amiről csak a közvetlen hozzátartozóknak nyilatkoznak az egészségügyi intézmények. A lelkész állítása szerint az iskolafenntartó semmilyen hivatalos adatot nem kapott kollégájuk halálával kapcsolatban. Hétfőn egy tiszafüredi gimnázium pedagógusának haláláról számolt be lapunk, ebben az esetben a tankerület megerősítette a koronavírus-fertőzés tényét. Az MTI pedig arról írt, hogy a nyíregyházi Eötvös József iskolában is elhunyt egy tanár, bár arra nem tértek ki, halálának köze volt-e a koronavírushoz. A 444.hu kedden viszont már azt közölte , az iskola igazgatója megerősítette, hogy elhunyt kollégája igazoltan koronavírus fertőzött volt. Hétfőn az Ercsiben található Eötvös Általános Iskola igazgatója, Orth László is arról számolt be az iskola közösségi oldalán, hogy az egyik tanárnő meghalt, szerdától tanítás nélküli munkanapok lesznek, jövő héttől pedig távoktatás. Érdekvédelmi szervezetek hetek óta kérik a kormányt, sürgősen intézkedjen az idős, krónikus betegséggel küzdő pedagógusok védelme érdekében, ám eddig semmilyen érdemi lépés nem történt. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közben egy felhívást is közzétett, amelyben arra kérik az iskolai dolgozókat, tájékoztassák a szakszervezetet az iskolák aktuális járványügyi helyzetéről. Az Operatív Törzs keddi tájékoztatója szerint 56 óvodában és 5 iskolában rendeltek el rendkívüli szünetet, 32 osztályban és 15 iskolában digitális munkarendet.