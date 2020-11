Már úton van a reptérre a koronavírusos Szijjártó Péter

A kormányzati rendelkezések szerdától léptek életbe, kivéve a kijárási korlátozást, amely csütörtöktől érvényes.

Kedden nem sokkal éjfél előtt a Magyar Közlönyben megjelentek azoknak, a koronavírus-járvány miatt elrendelt szigorításoknak a részletei, amelyeket Orbán Viktor jelentette be esti, rendkívüli tájékoztatóján . A kormányfő kijárási korlátozásról, a szórakozóhelyek bezárásáról, a kulturális és sportesemények látogatásának szigorúbb feltételeiről, a parkolás ingyenessé tételéről, a tömegközlekedési járatok sűrítéséről, valamint a rendkívüli jogrend, vagyis a veszélyhelyzet elrendeléséről beszélt

A rendelkezések szerdától léptek életbe, kivéve a kijárási korlátozást, amely csütörtöktől érvényes.

Utóbbi szerint éjfél és reggel 5 óra között mindenkinek a lakó-, a tartózkodási vagy a szálláshelyén kell tartózkodnia, az utcán csak azok lehetnek, akik éppen dolgoznak, illetve munkahelyükre mennek, illetve onnan jönnek, emellett egészségügyi okokból lehet elhagyni a lakhelyet.

A rendelkezés időtartamáról legkésőbb november 30-ig dönt a kormány.

Komoly riadalmat váltott ki a vendéglátósok között a szórakozóhelyek bezárásának bejelentése, ám a Közlönyből kiderült, csak azokat a helyeket érinti a bezárás, amelyek

„rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként” nyújtanak, és nem ülőjegyeket értékesítenek, vagyis a zenés klubokra, diszkókra, könnyűzenei koncerteket szervező helyekre vonatkozik a tiltás.

A kulturális rendezvényeken lehetőség szerint biztosítani kell a másfél méteres távolságot a nézők között – még a büfékben is –, akik csak minden harmadik ülőhelyen ülhetnek. Két széket üresen kell hagyni köztük, és egymás mögött sem ülhetnek közvetlenül. Az előírások betartásáért a szervezők felelősek, nekik kell a szabályokat felszólítás után sem betartó vendégeket kizárniuk az eseményről, vagyis kivezettetni a színházból, moziból. Ahogyan múzeumokból, könyvtárakból, kulturális intézményekből is, ha a látogatók nem tartják be a kötelező másfél méteres távolságot. Ugyanez vonatkozik a hazai sportrendezvényekre is, viszont a nemzetközi eseményeken, így a közeljövő leglátogatottabb futballmeccseire, azaz Ferencváros Bajnokok Ligája mérkőzéseire, illetve a magyar válogatott Izland elleni Eb-selejtezőjére nem érvényes a szigorítás. Ezeken továbbra is csak a kötelező maszkviselés marad érvényben, valamint a nemzetközi szövetség előírásait kell betartani.

A rendelkezések betartását a rendőrség ellenőrzi, megszegésük esetén 100 ezer-1 millió forintos bírságot szabhat ki a hatóság, amely maximum egy hétre be is zárathatja a helyet. Kivételt a stadionok és sportcsarnokok jelentenek, amelyeket bezáratni nem lehet, csak maximum tíz zárt kapus mérkőzést lehet elrendelni esetükben.

A közlekedésben ismét érvénybe lépett az ingyenes parkolás az önkormányzati parkolókban, a tömegközlekedésben pedig Budapestnek és a megyei jogú városoknak csütörtökig el kell készíteniük járatsűrítési terveiket a reggel 7 és délelőtt 9, illetve a délután 3 és este 7 óra közötti időszakokra. A terveket a kormányhivatalokkal kell elfogadtatni, elutasítás esetén újat kell készíteni mindaddig, míg a hivatal rá nem bólint, a határidőből kicsúszás bírsággal jár, mely többször is kiszabható, és nem lehet fellebbezni ellene. Ami azt jelenti, hogy a kormányhivatalok hosszan elszórakozhatnak az ellenzéki vezetésű városokkal, leginkább Budapesttel… A tavaszról ismerős rendkívüli jogrend is érvénybe lépett szerdától, vagyis a kormány az országgyűlés kizárásával, rendeletekkel kormányozhat a jövőben, és a veszélyhelyzetre hivatkozva például a számára kellemetlen ügyekben is döntést hozhat, például betilthat tüntetéseket.