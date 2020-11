Gulyás Gergely: A kijárási korlátozás célja, hogy ne legyenek éjszakai összejövetelek

Cikkünk folyamatosan frissül.

A vírushelyzet folyamatosan romlik, ami alól Magyarország sem kivétel. Hazánk a fertőzöttség tekintetében jelenleg a 10. a 27 európai uniós tagállam között, a halálozási arány itthon a fele az átlagos uniós aránynak – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón. Megjegyezte, hogy a fertőzöttek száma meredeken emelkedik, még akár a mai napon ötezer új koronavírusos beteget regisztrálhatnak. A kormány az Országgyűléstől azt kéri, hogy a 15 napra kihirdetett veszélyhelyzetet 90 napra hosszabbítsa meg. Emlékeztetett arra, hogy kedden nem sokkal éjfél előtt a Magyar Közlönyben megjelentek azoknak, a koronavírus-járvány miatt elrendelt szigorításoknak a részletei , amelyeket Orbán Viktor jelentette be esti, rendkívüli tájékoztatóján . A kormány ezzel visszaállította a rendkívüli jogrendet, a mai naptól egész Magyarország területére veszélyhelyzetet hirdetett. A kormányfő kedden kijárási korlátozásról, a szórakozóhelyek bezárásáról, a kulturális és sportesemények látogatásának szigorúbb feltételeiről, a parkolás ingyenessé tételéről, a tömegközlekedési járatok sűrítéséről, valamint a rendkívüli jogrend, vagyis a veszélyhelyzet elrendeléséről beszélt. A rendelkezések szerdától léptek életbe, kivéve a kijárási korlátozást, amely csütörtöktől érvényes. Utóbbi szerint éjfél és reggel 5 óra között mindenkinek a lakó-, a tartózkodási vagy a szálláshelyén kell tartózkodnia, az utcán csak azok lehetnek, akik éppen dolgoznak, illetve munkahelyükre mennek, illetve onnan jönnek, emellett egészségügyi okokból lehet elhagyni a lakhelyet. Gulyás Gergely ésszerűnek és indokoltnak nevezte az intézkedéseket. Elmondása szerint a kijárási korlátozás azt a célt szolgálja, hogy Budapesten és a nagyobb városokban ne legyenek éjszakai összejövetelek, amelyekre egy egész iparág épült. Indoklásul hozzátette, hogy a vendéglátóhelyek este 11 órás bezárása csak részben váltotta be a reményeket. A főváros 61 milliárdos szabadfelhasználású összegéről elmondta, hogy Karácsony Gergely döntésétől függ, hogy lehívja-e az összeget a járműfejlesztésre. A miniszter szerint a főpolgármester „megörökölte ezt a kellemes helyzetet”, ezért ők azért szurkolnak, hogy „ez a szerencsétlenkedés fejeződjön be”. A kormányülésen két méteres távolságtartás van, van, amikor viselnek maszkot, és van, amikor nem. Hőmérsékletet ülés előtt mérnek. Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is azt felelte, hogy nem minden alkalommal viselnek maszkot. Az ATV ezt Szijjártó Péter tárcavezető pozitív koronavírus-tesztje miatt kérdezte. Arról a miniszterelnöki megjegyzésről, miszerint a kórházak december közepére érik el teljesítőképességük határát, Gulyás Gergely azt mondta, hogy 32 ezer kórházi ágy áll a koronavírus-fertőzöttek rendelkezésére, összesen pedig 66-67 ezer ágy van az országban. Ha valóban december közepére telítődik a 32 ezer ágy, akkor még tudnak újakat bevonni a Covid-betegek kezeléséhez. Közölte, hogy ha szükséges, az ötöd- és hatodéves orvostanhallgatókat is beállítják az ellátásba. Van olyan kórház, ahol már nem végzik el az elektív műtéteteket. Vélhetően országosan el fogják rendelni ezek halasztását. Később megjegyezte, hogy a sürgősségi műtéteket nem lehet halasztani. Érdeklődésre kiderült, hogy ha semmi nem akadályozza meg benne, akkor Gulyás Gergely is részt vesz a szerda esti Ferencváros–Juventus meccsen. A miniszter szerint azért 90 napot kérnek veszélyhelyzet meghosszabbítására, mert ez a mostani tudásunk szerint elegendő. A Népszava érdeklődésére elmondta, hogy az egészségügyi kapacitásról vannak becslések, illetve arról, hogy mennyi ember lélegeztetésre lesz szükség. Gulyás szerint tízezer fölé nem mehet ez a szám. Ha a jelenlegi folyamatok változás nélkül folytatódnak, akkor érjük el a kapacitások határát. Elmondása szerint az egyetemeken a fenntartó dönt arról, hogy átáll-e távoktatásra. Ott viszont, ahol az iskolának van nevelési funkciója, nehezebb az átállás – indokolta, hogy miért nem állnak át az iskolák online oktatásra. Hozzáfűzte, hogy figyelik a különböző országok intézkedéseit, és ha valami jónak tűnik, akkor azt a kormány is alkalmazni fogja.