Ká-Európa csupaszon

Bizonytalan helyzetbe kerültek a kulturális intézmények a kedden bejelentett kormánydöntés miatt.

Eszerint a kulturális rendezvények nézőterén – a páholyok kivételével – a nézők csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni, és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyek sem foglalhatók el. A másfél méteres távolságot a páholyokban tartani kell. Sok társulat dolgozik teltházzal, jónéhány jegyeit hetekkel előbb kell megvásárolni. A már eladott helyekkel kapcsolatban a legtöbben türelmet kérnek, és tapasztalataink szerint leginkább Facebook-oldalukon próbálják tájékoztatni a közönséget. Az biztos, hogy azok járnak a legjobban, akik eleve olyan intézménybe vettek jegyet, amelyeket eddig is harmadházra hirdettek meg. Az A38 mindenesetre meghatározatlan ideig zárva lesz, a meghirdetett koncertjeiket törölték. A Fonóban pénteken a Parno Graszt koncertje a járványügyi szigorítások miatt, szombaton Lakatos Róbert és a RÉV koncertje betegség miatt marad el, törölték a hétfői és keddi Fonó session-öket is. A jövőben a Fonó csak ültetett koncerteket rendez a védőtávolságot betartva, így ma este a Novan Experiment is felléphet. Szeged és Miskolc Nemzeti Színháza is jelezte: a járványügyi korlátozások betartásával továbbra is megtartja az előadásait, miként a Magyar Állami Operaház is, ám utóbbi arra is kitért: az új ültetési rend kialakítása és a novemberi előadások jegyeinek átfoglalása idejére felfüggeszti a decemberi előadásaira szóló jegyek értékesítését. Ugyanígy újratervezést jelentett be a Vígszínház és a Radnóti is. A Szkéné Színház már nehezebb helyzetben van, 100-120 fős nézőterükre ötven-hetven ember fér a szigorítások miatt. Három teltházas előadásuk van, még nem tudják, milyen módon szelektálnak. A Katona József Színház közölte: a jelen szituációban a nézői segítségét kéri, hogy műsorukat a körülményekhez képest ideális módon tudják átszervezni. A nézők ma reggel nyolc óráig szavazhatnak, hogy sorsolással dőljön el, a már megvásárolt jegyek közül melyik marad érvényes, és melyik cserélhető át másik előadásra vagy váltható vissza. A másik lehetőség: a jegyek, a szabályozás szerinti kapacitás határáig, vásárlási sorrendben legyenek érvényesek. A Katona József Színház az előadásaikkal kapcsolatos teljes körű tájékoztatást – a szavazás eredményének és színházlátogatással kapcsolatos visszajelzéseik ismeretében – a későbbiekben adja majd ki. Ha valaki azonban a bejelentett szabályozások következtében már megvásárolt, vagy lefoglalt színházjegyét mégsem használná fel, jegyvisszaváltási igényét péntek délig kell jeleznie a Közönségszolgálati Irodának telefonon vagy emailen. A Belvárosi Színházban is betartják az új rendeletet, így elképzelhető, hogy egyes már megvásárolt előadásokon átszervezik az ültetést, emellett továbbra is ügyelnek a megfelelő maszkhasználatra. A Budaörsi Latinovits Színházban – miután eddig is távolsággal ültettek és mobil a nézőtér – sem okoz gondot a létszámkorlát. Ezt írták nézőiknek: „A mától életbe lépő új rendelkezések értelmében színházunk nézőterén a korábbinál még nagyobb távolságot tarthatunk a székek között. Reméljük, előadásaink intimitása nem illan el, csak átalakul. Az előcsarnokban – ahogy eddig is – a büfé átmenetileg nem üzemel, a ruhatár ingyenes és nem kötelező, a maszk viselése viszont a színház egész területén igen. Azt ajánljuk, előadásaink előtt és a szünetekben barátságos kertünkben várakozzanak.” A Müpa hasonló szellemben nyilatkozott, még dolgozik a megoldáson, annyi bizonyos, hogy a Nemzeti Filharmonikusok péntekre meghirdetett Kocsis Zoltán-emlékkoncertje elmarad. Nem kellett zavarba jönnie viszont a Concerto Budapest Zenekarnak. – Mind a Müpa, mind a Zeneakadémia elég nagyszámú közönséget tud fogadni és az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy jóval kevesebben szeretnének koncertre menni, mint a pandémia előtt – válaszolták a Népszava kérdésére. Ezért nekik csak „átrendezniük” kell a közönséget, lemondaniuk senkit sem kell. Az együttes egyébként élőben, ingyenesen közvetíti koncertjeit a honlapján, legközelebb a november 8-i hangversenyt lehet így meghallgatni. Az Uránia Nemzeti Filmszínház az ülőhelyek negyedén fogadhat nézőket, előre nem adtak el annyi jegyet, hogy kínos pillanatokat kelljen okozniuk. A Cinema City pr- és marketing igazgatója, Buda Andrea ugyanakkor a 444-nek úgy nyilatkozott: ellehetetleníti a mozik működését az új szabályozás, a Mozisok Országos Szövetsége és a Cinema City saját jogásza is az operatív törzshöz fordul, hogy foglaljanak állást a kérdésben, és gondolják újra a szabályokat. Azt szeretnék, hogy akik együtt váltották meg a jegyüket továbbra is ülhessenek egymás mellett.