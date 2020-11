Jól jártak, akik nem dőltek be a kormány zsarolásának

Megérte szembeszállni a magánnyugdíjpénztári tagoknak a Fidesz kormány tíz évvel ezelőtti fenyegetésével, mivel most nagyon jól fialnak a befizetések. Többségük most száz százalékos állami nyugdíjat kap és a reálhozam is milliós nagyságrendű.

Megérte szembeszállni tíz évvel ezelőtt a kormánnyal - ez derül ki azokból a számokból, amelyeket a Napi.hu-val közöltek a megmaradt magánnyugdíjpénztárak. A portál cikkében felidézte, tíz évvel ezelőtt határozott úgy a kormány, hogy államosítja a magán-nyugdíjpénztári befizetéseket. Az új pénztártagok járulékai 2010 novemberétől már kizárólag a tb-kasszába kerülnek, míg az akkor több mint 3 millió pénztártagnak választania kellett: megtartják a tagságukat, vagy pedig kilépnek a pénztárból vissza az egypilléres nyugdíjrendszerbe.

A többség a második lehetőséget választotta, első körben nagyjából 100 ezer tag maradt bent a rendszerben, míg 2012-ben a második visszalépési lehetőség után alig 60 ezren. Az intézmények száma is folyamatosan zsugorodott, az egykori 19 helyett mostanra mindössze négy magánnyugdíjpénztár kezeli a megmaradt 54,4 ezres tagság vagyonát – írja a lap.

A kormány zsarolásának nem engedők jól jártak: összesen több mint 1100 maradás mellett döntő pénztártag érte el a nyugdíjkorhatárt az elmúlt tíz esztendőben. Azok pedig, akik úgy döntöttek, hogy csak a nyugdíjba menetel után lépnek vissza a tb-be, nem csak száz százalékos nyugdíjat kapnak most az államtól, de ők is felvehették a reálhozamot, ami minden pénztárnál végül átlagosan milliós nagyságrendű lett.