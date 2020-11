Rebrov: nem ezt érdemeltük

A nemzetközileg legismertebb magyar sportoló pillanatnyilag teniszező, akit a színfalak mögött egy komoly stáb támogat.

Napra pontosan egy hónappal ezelőtt játszotta élete első nyolcaddöntőjét Fucsovics Márton a párizsi Roland Garroson, s noha nem sikerült a legjobb nyolc közé kerülnie, a vírussal terhelt idény legkiugróbb sorozatát szállította. A világranglista 52. helyezettjét ebben egy személye köré épült csapat segítette, amely garantálta, hogy a teniszezőnek csak a játékra és a felkészülésre kelljen koncentrálnia. A Roland Garros után kiújult a Fucsovics térdsérülése, emiatt kihagyta az egyik kölni és a bécsi tornát, majd ismét Párizs felé vette az irányt. Jó döntés volt, az ATP 1000-es verseny kvalifikációjában a francia Arthur Cazaux-t, majd a kanadai Vasek Pospisilt verve karrierje során másodszor harcolta ki a főtáblás szereplést a párizsi Masters-tornán. Itt ugyan az első körben véget ért története, ezzel együtt nem tanulság nélküli idei szereplése. „A világjárvány megtizedelte a nemzetközi teniszversenyeket, Marci ezzel együtt jó évet zárt, mert a Roland Garros előtt Cincinattiban és a US Openen is megmutatta, mire képes: ugyan kiújult térdsérülése megakadályozta, hogy még eredményesebb legyen, de így sem lehet elégedetlen, a helyzetből kihozta a maximumot” – összegezte a teniszszezon Fucsovics számára legfontosabb történéseit dr. Pákay Péter. A teniszező köré szervezet menedzsment tagja elmondta, az év nem csak a sportoló, hanem a háttéremberek életében is változást hozott. A Fucsovics karrierjét segítő stáb kialakítása egyetlen célt szolgált, a teniszező előrejutásának elősegítését. Pákay, a korábbi teniszező jogászként is támogatja Fucsovicsot, a szakmai munkát pedig egyszerre két edző, Nagy Zoltán és Jancsó Miklós irányítja. A csapat tagja még Vaskó Balázs erőnléti tréner, illetve van egy kifejezetten a regenerációért felelős fizikoterapeuta is a csapatban. A stábot pedig Joó György menedzser fogja össze, aki a terület régi motorosa. „Jelenleg minden rendezett Marci pályafutásában: jó a viszonya egyesületével és a szövetséggel kirobbant vita is véget ért. De ehhez mindkét fél kellett” – árnyalta a korábbi, személyeskedéstől sem mentes, végül a Davis-kupa-szereplés lemondásáig fajuló konfliktust Pákay. Szerinte az idő előrehaladtával Fucsovics is beért, pontosan tudja, mi kell a világsikerhez. Amikor előző edzőjével, Sávolt Attilával a világranglista 31. helyén állt, látta, hogy mi hiányzik ahhoz, hogy a világelit közelében tudjon maradni. „Azóta nem lehet kibillenti ebbéli elhatározásából, a korábbi bohém Marci már nem létezik, csak a végletekig koncentrált profi sportoló” – elemezte a stábtag a teniszező személyiségfejlődését. A menedzsment kifejezett törekvése, hogy hozzásegítse a teniszezőt ahhoz, hogy ismert és elismert sportoló, sőt akár követésre érdemes emblematikus közéleti figura lehessen. A sportkarrier ráadásul ezen a szinten már nem csak szakmai, hanem anyagi sikert is jelent. „Marci esetében a szponzorszerzés annyival könnyebb, hogy őt már nem kell bemutatni senkinek. Ismerik eredményeit, tudják, hogy mit ért el, egyúttal remélik, hogy ez a fejlődés messze nem ért véget. Tárgyalásainkon azonban nem csak a perspektívát elemzik a cégvezetők, hanem azt is, hogy milyen a közösségi médiás megjelenése, hányan követik, milyen a nemzetközi ismertsége, az itthoni és a külföldi televíziós nézettsége. Minden apró elem fontos, de a legfontosabb természetesen maga a sportoló: aki ha beleillik a cég filozófiájába, akkor gyorsan meg lehet egyezni” – részletezte az üzletkötés mechanizmusát dr. Pákay Péter. A menedzsment nemzetközi beágyazottsága sokat lendíthet a sportoló karrierjén, ugyanis a széles kapcsolatrendszer külföldön is érdeklődést generálhat egy magyar versenyző iránt: Fucsovics Márton mellett egy sor magyar klasszis mentorálásában is részt vállalt a teniszező menedzsmentje. Így Baji Balázs (világbajnoki bronzérmes gátfutó), Márton Anita (olimpiai bronzérmes súlylökő), vagy az úszófenomén Milák Kristóf (a 23-szoros olimpiai bajnok, Michael Phelps legendás csúcsát megdöntő úszó) is ügyfeleik között szerepel. „Érdekes munka a miénk, mert a négy kiemelkedő sportoló nagyon különböző személyiségű, mégis rengeteg bennük a hasonlóság. Amellett hogy jó megjelenésű fiatalok, nagyon nyitottak, kulturáltak, olyasmit képviselnek, ami nagyon sok embernek szimpatikussá teszi őket. Nem kezelhetők nehezen, nincsenek botrányaik, csak a cél lebeg a szemük előtt. Hogy abban a műfajban, amit művelnek, a lehető legjobbak legyenek. Azt képviselik, ami sok ember vágya. Csak ők mindent meg is tesznek azért, hogy ezt elérjék”.