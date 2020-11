Zoltán meztelenül kuporgott a konyhapult alatt, de a rendőrök eszén nem tudott túljárni

Egyből vitték a börtönbe.

Tetemes bűnlajstroma volt annak a férfinak, aki nyár óta bujkált a hatóságok elől, amiét nem kezdte meg meg a rá kiszabott jogerős szabadságvesztést. H. Zoltán hollétét már júniusban kutatták, ám októberben jött a füles, hogy egy Bács-Kiskun megyei tanyán rejtőzik. Végül kedd este volt a rajtaütés. A hat rottweiler által őrzött tanyát körbevették, majd átkutatták. Odabent csak az élettársát találták meg, aki azt állította, senki sincsen rajta kívül a házban. Miután alaposabban is átfésülték az ingatlant

Az egyenruhások azonnal vitték is a börtönbe, ahol többéves raboskodás vár rá - számol be róla a rendőrség . Az esetről videó is készült, amelyet itt tekinthetnek meg.: