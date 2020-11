Orbán Viktor bejelentette, hogy elkészült a nemzeti átoltási terv

A miniszterelnök szerint annyiban könnyebb most, mint tavasszal volt, hogy a végső megoldás, a vakcina belátható távolságban van.

Elkészült a nemzeti átoltási terv első változata, ez is témája az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) elnökségével folytatott megbeszélésnek – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki konzultáció előtt tett nyilatkozatában, amelyet Facebook-oldalán tett közzé. A kormányfő kifejtette: azért hívta meg az akadémikusokat és professzorokat, hogy a vírushelyzetről beszéljenek. Hangsúlyozta: a helyzet egész Európában rosszabbodik, de annyiban könnyebb, mint tavasszal volt, hogy a végső megoldás, a vakcina belátható távolságban van. Közölte: Szijjártó Péter külügyminiszter – bár karanténban van – folyamatosan tárgyal különböző vakcinabeszerzési lehetőségekről, és ez a mostani megbeszélés első témája is. – A második pedig az, hogy elkészült a nemzeti átoltási terv első változata, ezt az operatív törzs is hamarosan megtárgyalja, de előtte kikérem erről a professzor urak véleményét – mondta Orbán Viktor.